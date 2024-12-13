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13 декабря 2024, 9:28 Читати українською

Украина недополучила 15 миллиардов из-за отсутствия регулирования криптоиндустрии

Украина недополучила 8,34 млрд. грн. в виде налоговых отчислений от централизованных криптобирж и еще до 6,53 млрд грн от налогообложения доходов граждан за 2021−2024 годы. Об этом свидетельствуют данные исследования Global Ledger.

Украина недополучила 8,34 млрд.
Фото: pixabay.com

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В рамках исследования в компании проанализировали трафик из 64 глобальных централизованных криптобирж (CEX). Согласно отчету, на долю украинских пользователей приходится около 2,5% общей аудитории этих площадок.

Для отчета эксперты компании отобрали 21 CEX, в том числе шесть украинских. Они рассчитали предполагаемую прибыль на основе открытых данных, она составила 46 млрд грн, после чего подсчитали объем налогов с учетом ставки в 18%.

Таким образом, предполагаемая сумма отчислений в казну государства от украинских пользователей этих CEX за четыре года составила 8,34 млрд гривен, отмечено в отчете. При этом самая большая сумма зафиксирована в 2024 году — 2,56 млрд грн.

При разной доходности вложений украинских пользователей объем взысканий может составить 1,31 млрд грн (доходность в 10%), 3,92 млрд гривен (30%) и 6,53 млрд грн (50%). А это с одной централизованной биржи.

В Global Ledger не уточнили, о какой именно платформе идет речь, отметив, что это одна из самых больших мировых CEX.

Майнинг

Также в компании проанализировали объем доходов от майнинга криптоактивов, который приходится на украинскую аудиторию и может быть объектом налогообложения. Для этого эксперты проанализировали 13 самых больших пулов.

Согласно отчету, доход украинских пользователей этих ресурсов за период с 2021 по 2024 год составил $113,15 млн (4,7 млрд грн). При этом на аудиторию нашей страны приходится 0,94% мирового трафика.

В то же время, если в 2021 году было зафиксировано 682 224 загрузки приложений некастодиальных криптокошельков, то к маю 2024 года этот показатель вырос до 1,71 млн. По мнению экспертов, это указывает на рост принятия криптоактивов в Украине и, как следствие, релевантность внедрения регуляторной базы в этой сфере.

Кроме того, в Global Ledger отметили доминирование сектора DeFi в разрезе сгенерированного украинскими пользователями дохода. В 2023—2024 годах он превышает поступление в сегменте CeFi.

В отчете подчеркивается, что Украина недополучила значительную сумму в виде налоговых поступлений, чего можно было бы избежать при соответствующей регуляторной базе.

Напомним

По словам главы налогового комитета В Р Даниила Гетманцева, в Украине с высокой вероятностью легализуют криптовалюту уже в первом квартале 2025 года. Но на льготные условия налогообложения рассчитывать не стоит.

Ранее «Минфин» писал, что в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) прокомментировали заявление народного депутата Даниила Гетманцева о легализации криптоактивов в I-II квартале 2025 года. Представитель регулятора Юрий Бойко сказал, что это вполне вероятный сценарий.

Читайте также: В НКЦБФР подтвердили, что в начале 2025 года могут окончательно легализовать криптовалюту в Украине

Ранее Гетманцев рассказал, что сейчас идет работа над законопроектом.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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