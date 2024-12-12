Как украинцам заработать на падении евро: когда покупать и сдавать евровалюту
Главное за четверг: Ставка НБУ, оборонный бюджет США без ленд-лиза и как заработать на евро
Сегодня, по итогам последнего этого года заседания, ЕЦБ объявит свое решение по процентной ставке. А уже через неделю по аналогичному вопросу соберется на заседание ФРС. Как это повлияет на пару евро/доллар и каковы ее перспективы на ближайшее будущее, рассмотрим подробнее.
НБУ повысил учетную ставку до 13,5%
Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 13,5% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.
Больше, чем у Госстата: Минфин посчитал, насколько реально выросли цены
Официальная статистика зафиксировала ускорение инфляции: рост цен в ноябре стал самым высоким за последние 16 месяцев. Но насколько реально подорожала потребительская корзина? — В этом вопросе разбирался Минфин.
Как события в Сирии повлияют на Украину. Прогноз курса валют в декабре (видео)
В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:
- Как ситуация в Сирии влияет на Украину?
- Прогноз на курс доллара и евро с 12 по 18 декабря.
США одобрили оборонный бюджет на 2025 год без ленд-лиза для Украины — Маркарова
Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2025 год, но в нем нет пункта о ленд-лизе для Украины. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
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