Главное за четверг: Ставка НБУ, оборонный бюджет США без ленд-лиза и как заработать на евро

Сегодня, по итогам последнего этого года заседания, ЕЦБ объявит свое решение по процентной ставке. А уже через неделю по аналогичному вопросу соберется на заседание ФРС. Как это повлияет на пару евро/доллар и каковы ее перспективы на ближайшее будущее, рассмотрим подробнее.

НБУ повысил учетную ставку до 13,5%

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 13,5% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

Больше, чем у Госстата: Минфин посчитал, насколько реально выросли цены

Официальная статистика зафиксировала ускорение инфляции: рост цен в ноябре стал самым высоким за последние 16 месяцев. Но насколько реально подорожала потребительская корзина? — В этом вопросе разбирался Минфин.

Как события в Сирии повлияют на Украину. Прогноз курса валют в декабре (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:

Как ситуация в Сирии влияет на Украину?

Прогноз на курс доллара и евро с 12 по 18 декабря.

США одобрили оборонный бюджет на 2025 год без ленд-лиза для Украины — Маркарова

Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2025 год, но в нем нет пункта о ленд-лизе для Украины. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.