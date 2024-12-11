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11 декабря 2024, 16:14 Читати українською

Украинский лоукостер SkyUp возобновляет регулярные рейсы и будет базироваться в Кишиневе

Украинская авиакомпания SkyUp объявила о возобновлении регулярных полетов. Компания будет базироваться в Кишиневе (Молдова) и начала продавать билеты на восемь рейсов. Об этом говорится в пресс-релизе перевозчика.

Украинская авиакомпания SkyUp объявила о возобновлении регулярных полетов.
Фото: facebook.com/skyup.aero

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Начало полетов запланировано на апрель 2025 года, а билеты уже доступны для бронирования с 11 декабря 2024 года.

В список маршрутов вошли города Испании, Португалии, Франции, Греции и Кипра. Среди них: Париж, Лиссабон, Барселона, Аликанте, Пальма-де-Майорка, Ларнака, Салоники и Ираклион.

Из-за закрытия украинского неба для гражданской авиации SkyUp выбрал аэропорт Кишинева как ближайший международный хаб в Украину.

Расписание авиарейсов из Кишинева.

  • Париж, Франция (BVA): понедельник, пятница.
  • Лиссабон, Португалия (LIS): пятница.
  • Барселона, Испания (BCN): среда (с последующим увеличением частоты).
  • Аликанте, Испания (ALC): понедельник, пятница.
  • Пальма-де-Майорка, Испания (PMI): среда, суббота.
  • Ларнака, Кипр (LCA): три раза в неделю.
  • Салоники, Греция (SKG): вторник.
  • Ираклион, Греция (HER): понедельник, среда, суббота (с перспективой до четырех рейсов в неделю).

Напомним

«Минфин» писал, что по результатам 2023 года авиакомпания SkyUp совершила 10 528 рейсов, что на 36% больше, чем в 2022 году.

Ранее компания SkyUp подписала договор с венгерской Wizz Air, которая предусматривает привлечение трех самолетов SkyUp на условиях ACMI: вместе с командами и техническими специалистами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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