Украинский лоукостер SkyUp возобновляет регулярные рейсы и будет базироваться в Кишиневе

Украинская авиакомпания SkyUp объявила о возобновлении регулярных полетов. Компания будет базироваться в Кишиневе (Молдова) и начала продавать билеты на восемь рейсов. Об этом говорится в пресс-релизе перевозчика.

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Начало полетов запланировано на апрель 2025 года, а билеты уже доступны для бронирования с 11 декабря 2024 года.

В список маршрутов вошли города Испании, Португалии, Франции, Греции и Кипра. Среди них: Париж, Лиссабон, Барселона, Аликанте, Пальма-де-Майорка, Ларнака, Салоники и Ираклион.

Из-за закрытия украинского неба для гражданской авиации SkyUp выбрал аэропорт Кишинева как ближайший международный хаб в Украину.

Расписание авиарейсов из Кишинева.

Париж, Франция (BVA): понедельник, пятница.

Лиссабон, Португалия (LIS): пятница.

Барселона, Испания (BCN): среда (с последующим увеличением частоты).

Аликанте, Испания (ALC): понедельник, пятница.

Пальма-де-Майорка, Испания (PMI): среда, суббота.

Ларнака, Кипр (LCA): три раза в неделю.

Салоники, Греция (SKG): вторник.

Ираклион, Греция (HER): понедельник, среда, суббота (с перспективой до четырех рейсов в неделю).

Напомним

«Минфин» писал, что по результатам 2023 года авиакомпания SkyUp совершила 10 528 рейсов, что на 36% больше, чем в 2022 году.

Ранее компания SkyUp подписала договор с венгерской Wizz Air, которая предусматривает привлечение трех самолетов SkyUp на условиях ACMI: вместе с командами и техническими специалистами.