«Тысячу Зеленского» можно будет получить в банке

С 10 декабря в программу «Зимова єПідтримка», которая предусматривает выплату 1000 грн присоединяются банки-партнеры. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Что известно

«Такой вариант ориентирован на людей постарше, которые не пользуются „Дией“, а также на опекунов несовершеннолетних детей. Достаточно обратиться в банк, написать заявление, и финучреждение откроет человеку специальный счет, куда поступят средства», — пояснил Шмыгаль.

В общей сложности украинцы уже подали через «Дию» более 6 млн заявлений на получение тысячи гривен.

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Напомним

С 4 декабря оформить тысячу Зеленского можно через Укрпочту.

Как писал «Минфин», с 1 декабря, украинцы уже могут подаваться на выплату 1 000 грн по программе «Зимова єПідтримка».

Заявки на выплату будут приниматься в течение декабря 2024 — февраля 2025, а получить ее можно через:

Мобильное приложение «Дию»: с 1 декабря 2024 года.

Укрпочта: с 4 декабря 2024 года.

Банки-партнеры: с 10 декабря 2024 г.

На что можно потратить деньги

Средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, билеты на транспорт и многие другие важные вещи и услуги.

Также деньги можно задонатить на ВСУ или потратить на благотворительность.

Как податься на «Зимову єПідтримку» в «Дии»

Зайдите в приложение «Дия»

В «Сервисах» выберите «Зимова єПідтримка»

Нажмите «Подать новое заявление» и «Начать»

Выберите, для кого предназначена выплата, и нажмите «Далее»

Выберите счет для выплаты

Подтвердите, что вы находитесь в Украине, и нажмите «Отправить»

Дождитесь выплаты и распоряжайтесь денежными средствами.

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