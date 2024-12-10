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10 декабря 2024, 8:59 Читати українською

Борьба с незаконной торговлей золотом: США и Великобритания объявили о новых санкциях

США и Великобритания объявили о новой волне санкций, направленных против незаконной торговли золотом, которая, по утверждению Соединенного Королевства, финансирует военные действия россии в Украине и подпитывает коррупцию, пишет Reuters.

США и Великобритания объявили о новой волне санкций, направленных против незаконной торговли золотом, которая, по утверждению Соединенного Королевства, финансирует военные действия россии в Украине и подпитывает коррупцию, пишет Reuters.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноПравительство Великобритании заморозило активы четырех человек, причастных к контрабанде золота, а еще один купил российское золото на сумму более $300 млн и таким образом обеспечил доход российскому правительству.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Правительство Великобритании заморозило активы четырех человек, причастных к контрабанде золота, а еще один купил российское золото на сумму более $300 млн и таким образом обеспечил доход российскому правительству.

«Незаконная торговля золотом является посягательством на законную торговлю ценным товаром, подпитывает коррупцию, подрывает верховенство закона и способствует укоренению нарушений прав человека, таких как детский труд», — говорится в заявлении британского МИД.

Отмечается, что россия «использует незаконную торговлю золотом для отмывания денег и уклонения от санкций, тем самым поддерживая военные усилия Путина».

Читайте: Цены на нефть и золото растут после падения режима Асада в Сирии

В понедельник Соединенные Штаты ввели санкции в отношении десятков предприятий и лиц, которые, по их мнению, были причастны к глобальной сети контрабанды золота и базирования в Зимбабве отмывания денег, говорится в заявлении Министерства финансов США.

Напомним

Как писал «Минфин», золото может подорожать до $2900 за унцию к концу 2025 года, прогнозируют аналитики UBS.

Ранее «Минфин» писал, что Goldman Sachs опубликовал прогноз, по которому золото подорожает до $3000 за унцию до конца 2025 года.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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