Словакия с 1 марта сократит помощь беженцам из Украины

С марта 2025 ряд украинских беженцев будут получать меньше поддержки от Словакии. Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на Slovak Spectator.

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Что известно

В конце ноября словацкие депутаты одобрили незначительные поправки к иммиграционному законодательству — Закону о проживании иностранцев и Закону об убежище.

«С 1 марта 2025 года лицам, получившим статус украинского беженца после 28 февраля 2025 года, будет разрешено находиться в приютах не более 60 дней по сравнению с нынешними 120 днями. Аналогичным образом, помощь на проживание будет ограничена первыми 60 днями, а не 120 дней, как это было с июля этого года», — говорится в сообщении.

Изменения не будут касаться уязвимых групп населения: пенсионеров старше 65 лет, детей до пяти лет или одиноких опекунов этих детей.

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Правительство утверждает, что эти меры позволят Министерству внутренних дел сэкономить 2 млн евро, что является необходимым шагом, учитывая нынешнее давление на государственные расходы.

Заместитель министра внутренних дел Словакии Петер Крауспе выступил в защиту перемен, отметив, что украинские беженцы обычно обеспечивают себя работой и жильем в течение двух месяцев после прибытия в Словакию. «Нам нужно экономить деньги там, где это возможно», — сказал он.

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Однако оппозиционные депутаты заявили, что сокращения чрезмерны, отметив, что соседние страны оказывают поддержку до 90 дней. Они также критикуют отсутствие прозрачности и консультаций при внесении этих изменений в последнюю минуту.