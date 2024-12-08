Банки хотят усилить финмониторинг для операций на сумму более 100 тысяч — СМИ

Украинские банки могут подписать общий меморандум по снижению лимита месячных операций после превышения которого при отсутствии подтвержденных доходов будет проводиться усиленный финмониторинг. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на собственные источники.

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Что известно

Один из собеседников отметил, что сначала может быть введен предел 150 тыс. грн в месяц с 1 января 2025 года, а с 1 июля он будет снижен до 100 тыс. грн в месяц.

Другой собеседник агентства добавил, что речь пойдет не только о P2P-операциях, которые Нацбанк Украины уже ограничил 150 тыс. грн в месяц не в одном банке, но и о переводах IBAN.

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По его словам, первый месяц нацбанковских ограничений показал, что объем P2P-операций снизился на 5,2 млрд грн, однако одновременно переводы IBAN выросли на 4 млрд грн.

«Собеседники агентства отметили, что обе банковские ассоциации — НАБУ и АУБ — участвуют в этой инициативе, уже около половины банков предварительно одобрили такую инициативу. Предполагается, что к меморандуму присоединится подавляющее большинство банков, и он может заменить соответствующую регуляцию Национального банка, действие которой сейчас идет 1 апреля следующего года», — добавили в уведомлены.

Напомним

Ранее «Минфин» в материале «Большие банки хотят ввести новый маркер финмона: внесение наличных денег от 50 тыс. грн» писал, что крупные украинские банки снова собираются усилить проверку клиентов-физлиц в рамках финансового мониторинга. Под усиленный контроль могут попасть операции людей после внесения на счет наличных денег от 50 тыс. грн и выше.

Новые меры еще не утверждены и не введены в действие в рамках банковской системы, но уже несколько недель активно обсуждаются в финансовом сообществе.

Их суть: подразделение финансового мониторинга банка обязано в усиленном режиме проверять операции физлиц, если им предшествовало внесение наличных денег в любой форме (терминал/касса) на сумму от 50 тыс. грн и выше.