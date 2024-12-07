Индия открестилась от проекта создания валюты БРИКС

Никакого решения о создании единой валюты с целью сократить использование доллара не принималось. Об этом заявил в пятницу Резервный банк Индии, пишет Вloomberg.

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Позиция Индии

«Валюта БРИКС — это была идея, выдвинутая одним из членов блока, она обсуждалась, но никакого решения принято не было», — сказал на пресс-брифинге управляющий центробанком Шактиканта Дас.

Индия старается стимулировать использование рупии в трансграничных расчетах. Это делается в рамках политики премьер-министра Нарендры Моди по усилению страны на международной арене и ее позиционированию в качестве производственной альтернативы Китаю.

Но, как и в случае с Китаем, этому мешает, в частности, то, что валюта не является свободно конвертируемой и действуют ограничения на движение капитала. Из-за этого, например, российские поставщики нефти в Индию долго не могли получить оплату за товар и рупии копились на счетах в местных банках.

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«Мы не предпринимаем никаких шагов по дедолларизации, — заявил Дас. — Мы хотим снизить риски для индийской торговли, поскольку зависимость от одной валюты иногда может быть проблематичной из-за повышения или понижения курса».

Напомним

Ранее против общей валюты БРИКС высказалась ЮАР. У страны нет планов создавать таковую, заявило Министерство иностранных дел: «В последнее время недостоверные сообщения привели к появлению неверного представления о том, что БРИКС планирует создать новую валюту. Это не так. Дискуссии в рамках БРИКС ведутся о торговле между странами — членами блока с использованием их собственных национальных валют».

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Заявления Индии и ЮАР прозвучали вскоре после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил, что если БРИКС попытается найти альтернативу доллару и создать собственную валюту, Вашингтон введет 100%-ные пошлины на продукцию стран блока. Но и без угрозы Трампа практические шансы на создание общей валюты стремились к нулю.

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