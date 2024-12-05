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5 декабря 2024, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Биткоин по $100 тысяч, международные резервы и еще один неплатежеспособный банк

В Украине открыта новая схема минимизации налога с депозитных доходов

За декабрь вкладчики получат депозитные проценты по новому расчету: с удержанием 18% налога на доход плюс 5% военного сбора, то есть с удержанием в общей сложности 23% от дохода. Однако нехитрая схема, лежащая на поверхности, позволит вкладчикам по-прежнему уплачивать с депозитного дохода 19,5%-ный налог.

Биткоин достиг рекордных $100 000

Цена первой криптовалюты утром 5 декабря достигла нового рекорда, пересек отметку в $100 000. При этом капитализация биткоина достигла $2 трлн, что позволило обойти одну из крупнейших нефтяных компаний в мире Saudi Aramco и занять 7 место в рейтинге топ компаний и активов по капитализации.

Международные резервы в ноябре выросли на 9%

По состоянию на 1 декабря 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $39,9 млрд. В ноябре они выросли на 9,1%. Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой — уменьшением объемов чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке. В целом динамику резервов определял ряд факторов.

Телеком и месторождения: что скупают иностранцы в Украине во время войны

Несмотря на войну, в текущем году рынок M&A (слияния и поглощения) в Украине существенно вырос. Общая сумма сделок уже превысила $1,7 млрд, а количество даже выше, чем в некоторые годы до полномасштабного вторжения. При этом несколько соглашений оказались знаковыми для нашего государства и в будущем помогут привлечь миллиардные инвестиции.

НБУ отнес Коминвестбанк к неплатежеспособным

Правление Национального банка приняло решение об отнесении АО «Коммерческий инвестиционный банк» к категории неплатежеспособных. Отмечается, что доля финансового учреждения на рынке составила 0,04% всех активов платежеспособных банков по состоянию на 1 ноября 2024 года. Соответственно, отнесение Коминвестбанка к категории неплатежеспособных не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

Источник: Минфин
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