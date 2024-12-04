Прогнозы по ВВП и курсу доллара, отмена налогов для ФЛП: главное за среду

Министерство экономики Украины, которое в середине года снизило прогноз роста экономики с 4,6% до 3,5%, улучшило его до 3,9%, сообщила представитель ведомства Валерия Войтенко в дискуссии организованной Центром экономической стратегии в Киеве во вторник.

НБУ допускает рост инфляции по итогам 2025 года свыше 10%

Национальный банк Украины, который в конце октября ухудшил прогноз инфляции на 2024 год с 8,5 до 9,7%, допускает, что по итогам этого года она превысит 10%.

Рада отменила увеличение налогов для ФЛП «задним числом»

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 9319, который, в частности, предусматривает отмену увеличения налогов «задним числом» для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Украина подписала соглашение с ЕС о привлечении до 35 миллиардов евро

Украина подписала Меморандум о взаимопонимании и Кредитном соглашении с Европейским Союзом о привлечении до 35 млрд евро макрофинансовой помощи (MFA) Средства являются частью инициативы G7 (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine).