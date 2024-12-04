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4 декабря 2024, 9:04 Читати українською

Украина подписала соглашение с ЕС о привлечении до 35 миллиардов евро

Украина подписала Меморандум о взаимопонимании и Кредитном соглашении с Европейским Союзом о привлечении до 35 млрд евро макрофинансовой помощи (MFA). Средства являются частью инициативы G7 (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Украина подписала Меморандум о взаимопонимании и Кредитном соглашении с Европейским Союзом о привлечении до 35 млрд евро макрофинансовой помощи (MFA).
Фото: AI

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От Украины соглашение подписали министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. От Е С — вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис.

Подробности

Окончательный объем MFA будет определен после утверждения суммы кредита всех сторон инициативы. Учитывая предложенное финансирование США в $20 млрд, макрофинансовая помощь от ЕС может составить 18 млрд евро.

Погашение займа будет происходить исключительно за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов россии в ЕС.

Таким образом, ожидается, что все средства MFA для Украины будут на безвозвратной основе. Внутренние финансовые ресурсы не будут направлены на погашение.

Денежные средства будут предоставляться в соответствии с новым Механизмом кредитного сотрудничества для Украины (Ukraine Loan Cooperation Mechanism — ULCM), который обеспечит безвозвратную форму макрофинансовой помощи.

Программой предусмотрено 14 мер, чтобы привлечь макрофинансовую помощь. Направления: макрофинансовая устойчивость, государственные предприятия, государственное управление, энергетика, верховенство права и борьба с коррупцией, оборонная промышленность.

«Следующий важный шаг в привлечении средств за счет замороженных активов страны-агрессора. В последние месяцы мы активно работали с Европейским Союзом и другими сторонами в рамках инициативы, чтобы достичь конкретных результатов в обеспечении финансовых потребностей Украины в 2025 году и дальше. Благодарен за конструктивное сотрудничество и готовность в скорые сроки реализовывать справедливые решения», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Напомним

«Минфин» писал о том, что Верховная Рада разрешила Украине не возвращать $50 млрд ЕС из бюджета, а только за счет активов рф.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Aleksandr09
Aleksandr09
4 декабря 2024, 12:24
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Не увидел в списке восстановление и строительство нового жилья для людей потерявших его. Но есть «борьба с коррупцией «…
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