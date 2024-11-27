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27 ноября 2024, 16:38 Читати українською

Unilever рассказала, почему ушла из россии

Компания Unilever Plc решила покинуть россию из-за утраты контроля над своей деятельностью в стране. Об этом заявил генеральный директор Хайн Шумахер, пишет Bloomberg.

Компания Unilever Plc решила покинуть россию из-за утраты контроля над своей деятельностью в стране.
Фото: depositphotos

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По словам Шумахера, компания больше не могла эффективно перемещать средства из россии и в россию, оценивать результаты своей работы или влиять на управление брендами.

«Я не видел перспективы в ближайшем будущем, чтобы мы вернули этот контроль, и именно это заставило нас принять решение о выходе из страны», — сказал он в интервью Bloomberg Television.

В октябре Unilever, производитель известного Dove, завершила продажу своего российского подразделения местной компании Arnest Group, не раскрыв сумму сделки.

Читайте: Unilever завершила продажу своих активов в россии

Стоимость активов подразделения составила около 600 млн евро ($629 млн). Она включала четыре завода и около 3 000 сотрудников.

Российские власти усложнили выход западных компаний, введя новые налоги и уменьшив оценку стоимости сделок после введения санкций.

Также вывод доходов из страны требует разрешения российского правительства, получить которое сложно.

«За последние полтора года это, пожалуй, было самым трудным решением», — отметил Шумахер, описывая процесс выхода из россии как «изнурительный процесс».

Читайте: «Выход с рынка — это непросто»: Unilever объяснила, почему не ушла из россии

Напомним

В 2022 году после нападения россии на Украину Unilever приостановила поставки продукции на российский рынок и экспорт товаров с территории страны.

Концерн обещал продолжать снабжать россиян средствами личной гигиены и продуктами, производимыми на местных заводах. Летом 2023 года гендиректор холдинга Хайн Шумахер объявлял, что компания пытается продать свои российские активы, но пока не нашлось «жизнеспособного решения».

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло Unilever в перечень международных спонсоров войны.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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