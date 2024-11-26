Почти 80% украинцев работают или ищут работу в Польше — исследование

Доля людей, работающих или ищущих работу среди граждан Украины в Польше в 2024 году, составляет 78% и выше, чем среди граждан Польши, сообщает Миграционная платформа EWL со ссылкой на исследование Национального банка Польши.

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Эксперты отмечают высокую профессиональную активность украинцев на польском рынке труда.

Работа является основным источником дохода для украинцев в Польше, а также фактором, способствующим их длительному пребыванию. Около половины респондентов (и довоенные мигранты, и военные беженцы) заявляют, что это возможность содержать себя и свою семью. Также среди мотивов оставаться есть возможность найти работу, которая доставляет удовольствие.

Уровень занятости

Уровень занятости украинцев в Польше растет благодаря трудоустройству прибывших в страну беженцев после 2022 года. Хотя безработица среди беженцев в целом выше, чем в польской экономике.

В исследовании говорится, что 19% военных мигрантов — безработные, поскольку «значительная часть женщин-беженок, ухаживающих за детьми, ищут работу на неполный рабочий день, что является проблемой, учитывая низкий уровень использования контрактов на неполный рабочий день в польской экономике».

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«Польша является страной, где процент трудоустройства украинских беженцев выше, чем в других европейских государствах. И несмотря на то, что польские работодатели до сих пор испытывают дефицит кадров на вакансиях, ранее заполняемых украинскими мужчинами, вклад беженцев в развитие польской экономики в прошлом году составил примерно 1% ВВП», — рассказала Марьяна Семенюк, директор рекрутации Миграционной платформы EWL.

Планы на будущее

Процент граждан Украины, декларирующих намерение поселиться в Польше на постоянное проживание, не растет: такое намерение выражают 50% довоенных мигрантов и 20% беженцев.

В исследовании Нацбанка Польши говорится, что все больше граждан Украины еще не определились с планами на будущее.

По сравнению с предыдущими исследованиями процент ответов «трудно сказать» в планах проживания в Польше вырос — как среди довоенных мигрантов (до 39% с 36% в 2023 году), так и среди беженцев (до 56% с 48% в 2023 году).

Жилищная ситуация довоенных мигрантов и беженцев постепенно выравнивается, что свидетельствует об интеграции беженцев. Чуть больше 70% мигрантов из обеих групп снимают жилье.

Вместо этого значительно выше процент украинцев, имеющих собственную квартиру среди довоенных иммигрантов.

Более 90% украинских детей обучаются в польской системе образования. По мнению родителей, наибольшими трудностями для детей во время пребывания в Польше являются:

незнание польского языка (36% ответов),

отсутствие друзей (33% ответов),

ухудшение уровня жизни по сравнению с ситуацией перед началом войны (29% ответов).

Поддержка близких в Украине

Мигранты продолжают поддерживать своих близких в Украине. 40% переводит средства, а 49% обеспечивает материальную помощь, в первую очередь членов семьи. И эта тенденция растет.

В гендерной структуре украинцев в Польше преобладают женщины — около 67%. Половина респондентов в возрасте 27−44 лет, 47% мигрантов — хорошо образованные люди. Переселенцы приезжают из всех регионов Украины.

Исследование

Исследование проводилось среди мигрантов из Украины в период с мая по июль 2024 года.