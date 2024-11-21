«Укрэнерго» ввело экстренные отключения света в Киеве и четырех областях

Утром, 21 ноября, по указанию «Укрэнерго» используются экстренные отключения света в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

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Графики бездействуют

Ранее «Минфин» писал, что графики почасовых отключений электроэнергии в четверг, 21 ноября, будут действовать с 07:00 до 22:00.

В «Укрэнерго» отметили, что причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки в воскресенье, 17 ноября.

Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное оккупантами оборудование, сообщили в компании.

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Напомним

Как писал «Минфин», 18 ноября «Укрэнерго» сообщило о возвращении графиков отключения света.