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21 ноября 2024, 10:45 Читати українською

«Мрій і Досягай»: «Дия» предлагает женщинам $1000 и обучение бизнесу

«Дія.Бізнес» запускает вторую волну образовательной программы «Мрій і Досягай» для женщин, желающих начать или масштабировать свой бизнес. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Дія.
Фото: depositphotos

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Что известно

Участницы смогут получить знания для создания и продвижения своего бизнеса в онлайн-среде, адаптации существующих бизнес-идей к новым рынкам и аудиториям, а также для перевода офлайн-бизнесов в онлайн-формат, говорят в министерстве.

После окончания учебы участницы получат финансовый стимул — ваучер для открытия или развития собственного дела на $1000.

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Кто может принять участие

Принять участие в программе могут женщины в возрасте от 18 лет — ВПЛ, одинокие матери, ветеранки и представительницы других уязвимых категорий, потерявших доход или под угрозой его потери.

Предпочтение будут отдавать участницам с Востока и Юга Украины, а также украинкам, уже имеющим собственное дело.

Инвестиционный трамплин

Уже через 14 дней вы узнаете, как эффективно управлять личными финансами, начать инвестировать и сформировать устойчивые финансовые привычки для непрерывного наращивания вашего капитала.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+109
Riojas
Riojas
21 ноября 2024, 10:56
#
А мужчинам на развитие собственного бизнеса предлагается всеобщая мобилизация…
+
0
bonv
bonv
21 ноября 2024, 16:22
#
Пафос.
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