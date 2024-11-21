«Мрій і Досягай»: «Дия» предлагает женщинам $1000 и обучение бизнесу

«Дія.Бізнес» запускает вторую волну образовательной программы «Мрій і Досягай» для женщин, желающих начать или масштабировать свой бизнес. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Участницы смогут получить знания для создания и продвижения своего бизнеса в онлайн-среде, адаптации существующих бизнес-идей к новым рынкам и аудиториям, а также для перевода офлайн-бизнесов в онлайн-формат, говорят в министерстве.

После окончания учебы участницы получат финансовый стимул — ваучер для открытия или развития собственного дела на $1000.

Читайте: 61% новых ФОП открыли женщины в этом году. Как меняется доля женщин в бизнесе

Кто может принять участие

Принять участие в программе могут женщины в возрасте от 18 лет — ВПЛ, одинокие матери, ветеранки и представительницы других уязвимых категорий, потерявших доход или под угрозой его потери.

Предпочтение будут отдавать участницам с Востока и Юга Украины, а также украинкам, уже имеющим собственное дело.

Уже через 14 дней вы узнаете, как эффективно управлять личными финансами, начать инвестировать и сформировать устойчивые финансовые привычки для непрерывного наращивания вашего капитала.