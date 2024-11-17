«Газпром» останавливает экспорт газа в Австрию

Цены на газ в Европе выросли после новости, что российский «Газпром» с 16 ноября прекратит экспорт газа австрийской компании OMV Gas Marketing & Trading, пишет Bloomberg .

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Что известно

«Газпром» сообщил австрийской компании об уменьшении поставок газа до нуля с 16 ноября. Отключение происходит на фоне понижения температуры и начала отопительного сезона, отметило издание.

Прекращение снабжения является существенным событием для рынка Европы, несмотря на усилия, направленные на отказ от российского газа. Фьючерсы на газ в Европе уже выросли на 2,7% — до 47,49 евро за мегаватт-час.

Цены растут, потому что прекращение поставок из Австрии произойдет на несколько дней раньше, чем ожидалось, сказала Флоренс Шмидт, европейский энергетический стратег Rabobank.

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По ее словам, несмотря на то, что на рынке достаточно газа, это прекращение означает, что зимой потребуется больший отбор газа из хранилищ и более высокий спрос на сжиженный природный газ.

Ранее OMV заявила, что хорошо подготовилась и к такому варианту, создав альтернативные маршруты поставок газа из других источников, как и дополнительные мощности для таких поставок.

Напомним

В январе 2023 года австрийская OMV инициировала арбитраж против «Газпрома» из-за нерегулярных поставок газа от «Газпром экспорта» через Германию и в конце концов их полное прекращение в сентябре 2022 года. 14 ноября стало известно, что OMV выиграла суд на $242 млн.

Австрийская компания планировала отнести полученный газ в счет погашения долга.

В OMV не исключали, что в ответ «Газпром» может прекратить поставки газа в Австрию.