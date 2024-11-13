Новые вершины биткоина, грант от США: главное за среду
Биткоин пробил уровень сопротивления $93 тысяч сразу на открытии фондового рынка в США. Положительный импульс начался после опубликования отчета об инфляции. Первая криптовалюта резко возросла после коррекции, наблюдавшейся во вторник и среду.
Украина получила $1,35 миллиарда гранта от США
Сегодня, 13 ноября, Украина получила безвозвратную помощь от Соединенных Штатов в размере $1,35 млрд.
Минфин привлек 26,4 миллиарда от продажи облигаций
Министерство финансов 12 ноября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 26,48 млрд грн, что на 5,02 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 21,46 млрд грн.
Как избавиться от старых долларов и евро: сколько это стоит и сколько придется ждать
Тема наличного валютообмена остается проблемной для украинцев, особенно по выдаче/обмену кассирами старых иностранных банкнот. Люди все еще активно жалуются на то, что банки всучивают им изношенные доллары и евро, а сами такие банкноты принимать потом отказываются. К массе вопросов добавился еще один очень важный срок обмена поврежденной наличности на новую.
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