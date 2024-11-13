Новые вершины биткоина, грант от США: главное за среду

Биткоин пробил уровень сопротивления $93 тысяч сразу на открытии фондового рынка в США. Положительный импульс начался после опубликования отчета об инфляции. Первая криптовалюта резко возросла после коррекции, наблюдавшейся во вторник и среду.

Украина получила $1,35 миллиарда гранта от США

Сегодня, 13 ноября, Украина получила безвозвратную помощь от Соединенных Штатов в размере $1,35 млрд.

Минфин привлек 26,4 миллиарда от продажи облигаций

Министерство финансов 12 ноября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 26,48 млрд грн, что на 5,02 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 21,46 млрд грн.

Как избавиться от старых долларов и евро: сколько это стоит и сколько придется ждать