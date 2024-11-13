Как избавиться от ветхих долларов и евро: сколько это стоит и сколько придется ждать

Тема наличного валютообмена остается проблемной для украинцев, особенно по части выдачи/обмена кассирами ветхих иностранных банкнот. Люди все еще активно жалуются на то, что банки всучивают им изношенные доллары и евро , а сами такие банкноты потом принимать отказываются. К массе вопросов добавился еще один очень важный — срок обмена поврежденной наличности на новую.

Далеко не все делают это мгновенно, а государственный Приватбанк вообще требует ждать до 3 лет. Клиенты не готовы так долго сидеть без денег, а банки отказываются вернуть сданные банкноты, из-за чего возникают конфликты. «Минфин» прояснил ситуацию в финучреждениях и выяснил позицию Нацбанка.

Кто собирает ветхие доллары и евро

В наличном обороте Украины накапливается все больше изношенной иностранной валюты. Некоторые долларовые и евро- банкноты лишь немного затерты и свободно принимаются кассирами, а некоторые совсем износились — с ними больше всего проблем. Еще сложнее с «постиранными» купюрами, облитыми, надписанными или обожженными. Люди хотят от них скорее избавиться (зачислить на счета, обменять на новые), но лишь меньше десятка финучреждений имеют для этого специальную и дорогую услугу под названием инкассо.

Суть инкассо в следующем: банк собирает изношенную инвалюту и вывозит ее на обмен за границу в партнерский банк-корреспондент. Там банкноты перепроверяют и меняют на платежные, часто на новые (эмиссионные).

«Обычно партнерами банков из Украины является австрийский Raiffeisen Bank International AG, а в последнее время добавился Moneycorp Bank», — рассказали нам в пресс-службе Укргазбанка.

Добавившийся Moneycorp только десять лет назад получил банковскую лицензию, а до этого, с момента основания в 1979 году, был платежной компанией в Великобритании и предоставлял услуги по обмену валюты и платежам в 120 валютах для бизнеса и физлиц с филиалами в Северной Америке, Европе, Азии, без прямого представительства в нашей стране.

Спрос на инкассо в Украине заметно вырос в 2023—2024 годы, особенно, у крупных банков. На общем фоне здесь выделяется государственный Приватбанк с самой большой численностью клиентов (24,1 млн вкладчиков-физлиц) и сетью в 1,1 тыс. отделений. Он начал принимать ветхую инвалюту под комиссию в качестве пилотного проекта в прошлом году, и спрос на услугу вырос сразу в 5 раз, если оценивать клиентский охват, и 2,5 раза — по объему операций.

«В 2023 году услугой воспользовалось 270 клиентов, а общая сумма сданных средств составила 120,3 тыс. долларов и 5,4 тыс. евро. А в 2024-м — уже 1444 клиента, а объем вырос до 288,7 тыс. долларов и 14,6 тыс. евро. Работаем по инкассо только с долларом и евро, преобладает доллар», — сообщил «Минфину» директор департамента рынков капитала Приватбанка Антон Коваленко.

Он также уточнил, что пилотный проект «Инкассо» Приват запустил в октябре 2023 года, а фактически первая партия инкассовых банкнот была вывезена в августе-сентябре 2024-го, и в этот период была получена компенсация. То есть сбор/обмен поврежденной наличности занял около 10 месяцев, а средняя сумма (на одного клиента) сдаваемой ветхой инвалюты сократилась с $465 до $210.

«Полноценный запуск услуги планируем в октябре-ноябре 2024 года», — уточнил нам Коваленко в середине октября.

У структур, поработавших на этом рынке дольше, например, в одесском МТБ Банке охваты по данному сервису выросли в 1,5−1,7 раза.

«Количество клиентов, воспользовавшихся услугой инкассо в 2023 году, составило 170/21 с долларом и евро, соответственно, было принято $15,8 тыс. и €740. А в 2024 году — 255 человек с американской и 25 с европейской валютой на общую сумму $27,1 тыс. и €1,4 тыс. Большим спросом услуга пользуется в одесском регионе, пик популярности пришелся на лето 2023 года», — рассказал нам заместитель председателя правления МТБ Банка Геннадий Тищенко. Здесь видно увеличение средней сданной на инкассо суммы на одного клиента с $87 до $102.

Ветхая инвалюта. Фото предоставлены ПУМБ

Стабильный спрос на инкассо отметил директор департамента инкассации и денежного обращения ПУМБ Андрей Бодян, чей банк не первый год занимается этим видом деятельности и вышел на стабильные объемы. Эксперт отметил, что реальный интерес к этой услуге появился лишь с 2017-го. В 2023 году общая сумма принятой ПУМБом на инкассо инвалюты составила 500 млн в гривневом эквиваленте ($13,7 млн, если пересчитать в доллар), и на такой же объем планирует выйти в 2024-м.

«Спрос на эту услугу стабилен. В 2023 году услугой инкассо в ПУМБ успешно воспользовалось более 40 тыс. клиентов. Согласно тенденциям 2024 года, столько же будет и в этом году. Наибольший интерес наблюдался в Киеве и Киевской области, а также в восточных регионах Украины. Пик спроса на инкассо отмечен в мае и июне 2023 года на фоне искусственного инфошума о недоверии к любым купюрам с признаками любой степени износа, кроме так называемого «доллара нового образца», — объяснил «Минфину» Бодян.

Почему в стране растет количество изношенных купюр

То, что наличные доллары и евро на руках людей и в кассах банков не всегда выглядят лучшим образом — факт. Это подтверждается не только визуальным наблюдением в банковских отделениях, но и постоянно растущим количеством жалоб читателей «Минфина» в разделе отзывов. Больше всего претензий фиксируется в адрес Приватбанка. Люди рассказывают не только о фактах выдачи доллара старого образца со счетов, но и затертых банкнот на грани износа, с пятнами, надписями и прочими недостатками. Клиенты же хотят получить новые купюры, которые еще называют эмиссионными, чтобы не переживать ни о чем в будущем.

Можно выделить 5 причин старения иностранного валютного ряда и изменения отношения к нему:

Украинцы стали требовательнее к банкнотам доллара и евро, которые накапливают годами или десятилетиями. Сколько бы их не успокаивал Нацбанк или кассиры банков на местах, люди опасаются любых изменений в действующих правилах по наличным, особенно в условиях войны. Сегодня действует один регламент и купюры обменяют, а завтра все изменится, и они потеряют деньги. Злоупотребления кассиров в банковских отделениях на местах. В отзывах на сайте «Минфин» предостаточно историй о том, как они подсовывают валютным вкладчикам в пачки наличных затертые банкноты (выдавая их за платежные) и отказываются принимать их уже на следующий день, когда клиент приносит их для обмена на гривну. Доллар или евро называют не платежными, и аргумент «вы мне вчера это дали» — не работает. Отсутствие у большинства украинских банков такой услуги как инкассо. Из 62 действующих банков ее постоянно предоставляют меньше 10. Большинство финучреждений просто отказывается зачислять ветхий/изношенный доллар или евро на счета или менять на гривну. Человеку приходится подолгу искать банк для такого обмена и платить немалые комиссии. Больше всего проблем у жителей небольших населенных пунктов с малым представительством банков. Военный фактор — захваты городов и сел, воздушные атаки врага, которые приводят к разрушениям жилья, повреждению имущества и накопленной наличности, в том числе. Банкиры отмечают увеличение количества обожженных, запятнанных, разорванных иностранных банкнот. Сокращение объемов вывоза иностранной валюты за границу для обмена на новые, эмиссионные банкноты.

Последний фактор подтверждается официальной отчетностью Нацбанка. В сентябре 2024 года украинские банки сократили объем вывоза валютной наличности на 21% — до $108,5 млн/мес. Еще показательнее тенденция, если оценивать 9 месяцев этого года, когда за рубеж отправили только $957,8 млн, что вдвое меньше аналогичного предвоенного показателя ($1,9 млрд).

Для понимания динамики «Минфин» собрал данные по выводу инвалюты за 9-месяцев (январь-сентябрь):

2021 год — $1,9 млрд ;

; 2022 год — $479,7 млн;

2023 год — $535,3 млн;

2024 год — $957,8 млн .

Сейчас мы наблюдаем постепенное увеличение объемов вывоза, однако до довоенного показателя еще далеко. Война и закрытие неба вылились в проблемы с логистикой — вывозить иностранную наличную за рубеж стало сложнее. Поэтому некоторые банки приостанавливали работу по инкассо, и на восстановление уходило время.

«Услуга по принятию иностранных банкнот на инкассо была приостановлена ​​из-за начала боевых действий и невозможности вывоза банкнот в иностранные банки — корреспонденты. Но с 10 июля 2023 года было принято решение о возобновлении данного сервиса», — подтвердили нам в пресс-службе Ощадбанка.

Из-за мобилизации (дефицита) работников, и инкассаторов в том числе, банки сворачивали собственный вывоз изношенного доллара/евро и переходили на обслуживание коллег.

«На время военного положения в связи с трудностями с логистикой договоры на вывоз иностранной валюты, принятой на инкассо, заключаются отдельные разовые договоры с разными украинскими банками в зависимости от объемов и стоимости услуги», — объяснил Геннадий Тищенко из МТБ Банка.

Инкассо может занять 3 года

Из-за всех этих проблем обмен ветхой инвалюты начал затягиваться надолго, что, конечно, не нравилось клиентам, нуждающимся в средствах.

«Например, в 2022 году срок предоставления услуги для наших клиентов был до 1 месяца для большинства случаев. После начала полномасштабного вторжения срок инкассо доходил до 6 месяцев в связи с логистическими вопросами. Но в конце 2022 года вопросы логистики были решены и сроки реализации сократились до 1−2 месяцев.

В 2023—2024 годы в нашем банке усовершенствовали логистику и по состоянию на осень 2024 большинство клиентов получает возмещение на инкассо в течение месяца. На сроки влияет степень повреждения купюр, а также необходимость исследования отдельных банкнот банками-эмитентами", — разъяснил трансформации Андрей Бодян из ПУМБ.

Если валютная банкнота сильно повреждена или банк подозревает, что это подделка, то много времени уходит на проверку. Геннадий Тищенко рассказал, что сомнительная наличность изымается и в обязательном порядке отправляется на исследование в НБУ. На инкассо ее примут только после подтверждения подлинности со стороны Нацбанка Украины.

Разные нюансы могут возникать, если купюра покрыта спецкраской (опрыскана), которую используют для борьбы с грабителями. Если преступники обчищают, например, инкассаторскую машину, то после несанкционированного открытия инкассаторского мешка взрывается специальный баллончик с краской и окрашивает банкноты. Впоследствии их разыскивают правоохранительные органы, и людей с мечеными деньгами просто так не отпустят. Работают не только украинские правила, но и требования иностранных банков, в которые наши финансисты отвозят ветхие и поврежденные иностранные банкноты.

«Вообще могут не приниматься на инкассо банкноты, если есть повреждение огнем. В таких случаях нужно, как минимум, иметь соответствующие документы на поврежденные деньги от МЧС, полиции и т. п. , и предоставить дополнительные объяснения на английском языке. Также повреждение краской или спецкраской вообще не рассматривается иностранным банком. Еще возможно, что определенные серии отдельных купюр, имеют отношение к уголовным делам по всему миру — их также невозможно обменять на инкассо», — уточнил Бодян.

Все это затягивает время обмена. В каких-то случаях на месяц-другой, что еще можно понять, но бывает и сложнее — когда инкассо длится до 3 лет, именно лет.

Такой срок по этому сервису в официальном договоре по инкассо инвалюты установил Приватбанк — от 7 дней до 3 лет. В госбанке «Минфину» не смогли мотивировать эти 36 месяцев, которые очень сложно понять в современном мире, где из Европы все еще летают самолеты и постоянно совершенствуются технологии, позволяющие производить разнообразные экспертизы/исследования. Поврежденных купюр в том числе.

Но на практике оказалось еще больше проблем, поскольку выяснилось, что на местах — в отделениях Приватбанка — людям обещают провести инкассо всего за полгода. А скандал возникает после того, как люди являются через 7 месяцев и не могут получить свои деньги. Подобные ситуации не единичные, в чем можно убедиться при изучении публичных жалоб клиентов на сайте «Минфина», как, например, в случае с Василием Костянецким из Краматорска.

В другом отделении Приватбанка — в Днепре — произошла аналогичная история. Человек также не смог получить за полгода обмен по инкассо, хотя заранее оплатил этот сервис Привата (комиссия в 10% уплачивается в гривне). А в официальном ответе банка ему заявили, что он может ждать до 3 лет.

Люди уверяют, что слышат о 3-летнем сроке впервые — изначально в отделении им такие условия не озвучивались. Разница между 6 и 36 месяцами огромная, потому и возникают конфликты. Сергей Васильевич отдал банку ветхую валюту еще 30 октября 2023 года, и даже через год не смог получить оплаченную услугу.

А если вспомнить приведенный выше комментарий директора департамента рынков капитала Приватбанка Антона Коваленко, то понятно, что в октябре 2023 года госбанк только запустил пилотный проект по инкассо, а фактический вывоз и обмен изношенных банкнот на новые провел только через 10 месяцев.

Выходит, что все это время их собирали, чтобы накопить побольше для отправки. Исходя из чего обещать людям полугодовой срок в отделениях было, как минимум, непорядочно. Или это было связано с запуском «сырой», не отработанной услуги, либо со слабым обучением персонала Приватбанка на местах, который не знает регламентов по своим собственным сервисам. Это если не упоминать третий вариант: не хочется верить, что клиентов специально вводили в заблуждение, предоставляя заведомо ложную информацию.

В самом же банке напирают на то, что 3-летний срок указан у них в базовом договоре на сайте, он не менялся, давая понять, что приватовцы не видят собственной вины в том, что менеджеры на местах называют клиентам другие сроки.

«Срок компенсации не изменялся с момента запуска услуги. До трех лет. Данные сроки озвучены банком-корреспондентом и внесены в договор о кассовом обслуживании на сайте Приватбанка. Решение о возмещении и сроке выполнения такого возмещения принимаются и определяются банком-корреспондентом», — сказал «Минфину» Антон Коваленко.

Отказаться от услуги невозможно

Главная проблема услуги инкассо в том, что человек не имеет возможности от нее отказаться, если его больше не устраивают условия банка. Есть отличие с прочими финансовыми сервисами по части отказа. Например, если банк вдруг решил поднять процентную ставку по карточному кредиту, а человека она не устраивает, то у него есть выбор: можно погасить имеющуюся задолженность, закрыть кредитную карту и покинуть банк. То есть вернуться в исходную точку, отказавшись от услуги.

С инкассо клиента лишают такой возможности. Он не может вернуть себе сданную ветхую банкноту, чтобы обратиться в другой банк с лучшими условиями.

«Банк не может отдать клиенту банкноту, которую ранее взяли у него для отправки в банк-корреспондент, поскольку банкнота не хранится в отделении, а отправляется в банк корреспонденту для получения компенсации», — подтвердил нам Антон Коваленко.

Приватбанк тут не исключение, аналогичная практика и в других финучреждениях.

«Надо понимать, что если купюра уже уехала в банк партнера в Украине, или за границу, или она находится на исследовании у эмитента, то возврат купюры до срока окончания процедуры уже невозможен», — объяснил Андрей Бодян из ПУМБ.

Но если смотреть на проблему с позиции клиента, он находится в заложниках банка: если финучреждение начинает затягивать сроки, клиент уже никак не может отстоять свои права потребителя.

Что говорит Нацбанк о защите потребителя

В Национальном банке не первый год функционирует подразделение, которое должно защищать клиентов финучреждений, по крайней мере, это вытекает из его названия — Управление защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ. Поэтому «Минфин» обратился с официальным запросом к регулятору, чтобы выяснить, как он может помочь и на практике помогает потребителям сервиса инкассо, оказавшимся в сложной ситуации.

Но, к сожалению, никаких практических советов простым людям мы не получили.

«Что касается вопроса принятия банками валюты на инкассо, то Национальный банк давал соответствующие разъяснения, согласно которым банкноты иностранных государств, которые во время обращения значительно износились или имеют значительные повреждения, согласно Инструкции Национального банка Украины от 25.09.2018 № 103, принимаются в кассах банков на инкассо на условиях, определяемых банком вместе с банком-корреспондентом», — прокомментировал «Минфину» проблему заместитель председателя Нацбанка Алексей Шабан. Полную редакцию его официального ответа можно найти ниже для детального изучения.

Каких-то полезных уточнений и советов для потребителя он не добавил. «Минфин» изучил указанное постановление НБУ № 103, и не нашел там ограничений по сроку. То есть банку позволено устанавливать любой срок инкассо, не только 3 года, а даже 5 или 10 лет. В его обязанности входит только открытое информирование клиента на предмет тарифа и срока услуги. А уведомлением считается не то, что кассир/менеджер устно сообщил в отделении, а открытая информация на стенде или на кассе банка, либо, и это очень важный момент, на электронных устройствах.

Это значит, что банку достаточно разместить все данные у себя на сайте, и там же он может их менять, когда и как ему потребуется. Все по правилам открытой оферты. С клиентом в таких случаях, никто ничего не согласовывает, и даже отдельно информировать его не обязаны. Человека просто поставят перед фактом, когда он придет жаловаться в отделение.

В таких условиях нельзя назвать права потребителя услуги инкассо защищенными.

Наверное, именно поэтому проблема невозможности снять/обменять валюту продолжает входить в тройку наиболее распространенных — занимает 7% всех обращений людей в контакт-центр НБУ во втором квартале 2024 года.

Это данные последнего отчета Управления защиты прав потребителей финансовых услуг Нацбанка. В нем не указывается, как именно подразделение предлагает решать эту проблему, но пострадавшие клиенты сообщили «Минфину», что обычно консультанты регулятора объясняют людям, что 3-летним сроком инкассо банки не нарушают действующие в Украине правила (постановление НБУ № 103), и что это забота клиента изучить все нюансы услуги перед ее оплатой, не полагаясь на устные разъяснения.

Нет нарушения — нет мер НБУ в отношении финучреждения. Особенно недовольным клиентам отмечают, что у них остается право подать иск и отстоять свои права в суде.

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Мгновенное инкассо и тарифы

В условиях войны и сохранения действующих правил регулятора ситуация по инкассо останется непростой.

«Размер комиссии финучреждений (банков и обменных пунктов) может достигать 50% стоимости купюры, но все же зависит от ключевых параметров. Во-первых, от степени износа банкноты, во-вторых — от года выпуска, т. е. находится ли она в обращении, и в этом случае комиссия может быть больше», — рассказал «Минфину» начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Люди, понимая все риски и изменчивость действующих правил, будут запрашивать у своих банков эмиссионные (новые) банкноты. А также будут сокращать безналичные покупки доллара/евро в банках, на которые возникает все больше жалоб на выдачу наличных старого образца. Такой вывод можно сделать из многочисленных жалоб на сайте «Минфина», которые заявляют о переводе средств и закрытии счетов. Клиентов не всегда смогут убедить новыми нацбанковскими правилами, они не готовы брать на себя риски.

«Постановлениями от 20.06.2023 № 75 и 76 НБУ изменил подходы к определению пригодности банкнот. С тех пор есть пригодные банкноты и банкноты, принимаемые на инкассо. То есть наличные, получившие незначительные повреждения, небольшие штампы/надписи пригодны.

Также банки не могут устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, являющихся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства. Обычно клиенты банков не хотят получать в кассах банков иностранную валюту отдельных лет выпуска (для американских долларов США — 1996, 2001, 2003 так называемые «белые») или получившие незначительные повреждения, считая их изношенными", — уточнили нам в пресс-службе Укргазбанка.

Но даже при всем этом нельзя рекомендовать потребителям принимать неновые доллары или евро, поскольку никто не может предсказать изменения нацбанковских постановлений в будущем. А отношение к жалобам простых потребителей со стороны Нацбанка можно понять по его ответам «Минфину». Людям стоит ориентироваться на неизношенные иностранные банкноты, которые не выводятся страной-эмитентом из денежного оборота.

Украинцам же с ветхой иностранной купюрой на руках можно посоветовать пользоваться услугой моментального инкассо, которая есть у единиц. Например, у Райффайзен Банка, ПУМБ и МТБ Банка. Она позволяет человеку получить моментальный валютообмен ветхого доллара/евро — в день сдачи изношенных банкнот.

«Наш банк предоставляет услугу „Мгновенное инкассо“ (обмен значительно изношенной иностранной валюты на платежеспособную) с 27 июня 2023 года. Условия услуги с момента введения до настоящего времени не изменялись. Предоставляется физлицам по тарифу 7% от суммы. Основными банкнотами по данному сервису являются доллары, а затем евро. Банк работает с ведущими банками Европы и США, к сотрудничеству могут привлекаться новые партнеры», — сообщили «Минфину» в пресс-службе Райффайзен Банка.

В ПУМБе можно получить разные виды инкассо с разными тарифами, и мгновенный в том числе.

«Для физлиц принятие на инкассо банкнот может осуществляться с комиссией в 12%. В этом случае возмещение клиенту производится после получения возмещения от иностранного банка-партнера. В среднем, такая процедура занимает около 30 дней на все этапы, однако в редких случаях получение решения от эмитента денег может занимать до 2 лет. Принятие на инкассо банкнот непосредственно в момент выполнения операции стоит 14% комиссии.

Обмен банкноты выполняется сразу при выполнении операции. Но есть ограничения, кассир должен быть уверен, что банкнота отвечает действующим требованиям иностранного банка по принятию банкнот на инкассо", — объяснил его работник Андрей Бодян.

В государственном Ощаде этот сервис дороже, но видимо условия могут меняться в зависимости от коллег.

«Сейчас действует комиссия в размере 20% от суммы принятых на инкассо банкнот в национальной валюте, но не менее 300 грн. Изменение условий зависит от себестоимости услуги и тарифов на рынке среди банков-конкурентов», — сказали нам в пресс-службе Ощадбанка.

Такой же тариф у одесского МТБ Банка, хотя ранее его ценник достигал 50% суммы.

«Размер комиссии изменялся в зависимости от спроса на указанную услугу без изменения условий возмещения. Долгое время она составляла 50% (минимум 100 грн), а с 25 сентября 2023 года и до сих пор действует комиссия 20% (мин. 100 грн). Изменение обусловлено ростом спроса на инкассо среди населения после ряда информационных сообщений в печати, на телевидении по поводу банкнот старого образца и о признаках износа», — отметил его зампред Геннадий Тищенко.

Приватбанк держит свой тариф по инкассо на уровне 10% суммы, но сохраняет условие выплаты до 3 лет, что не планируют менять.

«Ничего не менялось для клиентов и в ближайшее время не планируется никаких изменений. Отменять услугу не планируем», — сообщил Антон Коваленко.

Большинство опрошенных банков допускает дальнейшее увеличение спроса на инкассо в ближайшие годы.