Инфляция в США в октябре выросла на 2,6%, как ожидали эксперты

Октябрьская инфляция в США составляет 2,6%, как и прогнозировали аналитики. Предыдущий показатель составил 2,4%. Об этом сообщает «Минфин».

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почти сразу после публикации данных в США индекс доллара упал, а золото и биткоин наоборот начали расти. Как будет реагировать Уолл-стрит станет ясно после открытия рынка.

Если бы показатели были выше прогноза, то эти рынки восприняли как негатив. В таком случае ФРС точно не продолжила бы снижать ставку на декабрьском заседании, а этого ждут инвесторы.

В целом от администрации Трампа ожидают проинфляционной политики, поскольку он планирует снизить налоги, что может подтолкнуть к росту цен.