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13 ноября 2024, 15:05 Читати українською

Глава бюджетного комитета Рады назвала источник средств на выплату тысячи от Зеленского

На анонсированную президентом Владимиром Зеленским выплату по 1 000 гривен каждому украинцу с 1 декабря этого года потратят оставшиеся средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования, которые образовались в прошлом году и не были использованы Министерством экономики в 2024 году. Об этом глава Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа рассказала в интервью украинской редакции Forbes.

На анонсированную президентом Владимиром Зеленским выплату по 1 000 гривен каждому украинцу с 1 декабря этого года потратят оставшиеся средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования, которые образовались в прошлом году и не были использованы Министерством экономики в 2024 году.
Фото: НБУ

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Она напомнила, что в начале 2024 года Фонд безработицы перечислил 10 млрд грн неиспользованных в прошлом году средств в спецфонд госбюджета. Их должны были направить на финансирование программ Минэкономики в поддержку бизнеса в этом году.

Однако из этой суммы неиспользованными осталось 9,3 млрд грн, пояснила Подласа. По ее словам, этих средств должно хватить на выплату «тысячи от Зеленского» до конца года, а общая сумма выплат будет меньше оценки 30 млрд грн, которая звучала от некоторых депутатов.

«Когда говорят, что 1000 грн возьмут 30 млн человек и это будет стоить 30 млрд грн, я не соглашаюсь. Думаю, будет гораздо меньше. Пока непонятно, как «тысяча» будет начисляться детям. Если на карточку родителей, то 15 млн — реалистичная оценка «, — сказала Пидласа.

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Комментируя ее заявление, первый заместитель Налогового комитета Ярослав Железняк отметил, что в таком случае на финансирование выплат по 1000 гривен направят часть внутренних доходов госбюджета, а не средства международных партнеров, как уверяли представители правительства.

«Главное — эти деньги с внутренних доходов! Не внешних денег. То есть — сказки о „деньгах партнеров“. И их можно отправить на военные нужды. То же самое разминирование финансируется из этих же денег!», — написал Железняк в Telegram.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 9

+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
13 ноября 2024, 15:10
#
Хвилиночку, за чий рахунок цей банкет? Хто оплачувати буде?)
+
0
Strain
Strain
13 ноября 2024, 15:22
#
Банкет в 25$ =)
Если учесть что в Украине осталось около 25млн жителей из которых около 7−8 млн несовершеннолетние. То не такой уж и банкет, а скорее позор.

Дайте лучше Юлину тысячу по курсу 8.
+
0
Виталий Акс
Виталий Акс
13 ноября 2024, 16:01
#
Юлина тысяча была по 5))
+
0
Три літри
Три літри
13 ноября 2024, 16:06
#
За наш - це наші податки, чи точніше внески в фонд які утримуються з кожної зарплати кожного працевлаштованого українця.
+
+15
nitrolog
nitrolog
13 ноября 2024, 15:22
#
Правильно, для чого ці гроші армії якщо можна для піару роздати всім з царського плеча
+
+30
Три літри
Три літри
13 ноября 2024, 16:05
#
залишки коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році

«Це гроші партнерів і їх не можна використати на армію» © люди що вилизували дупу клоуна та влади
+
0
Moonlighter
Moonlighter
13 ноября 2024, 16:11
#
А в следующем году бюджет для этого Фонда безробіття опять будет формировать исходя из этих «непотраченных» 9.3 млрд? Кто тот гений, который придумал вообще раздать эту 1000 грн всем? Лучше бы раздали по 5000−10 000 грн многодетным семьям, инвалидам, сиротам и другим кому реально нужны деньги во время войны.
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0
Genna Smatko
Genna Smatko
13 ноября 2024, 16:15
#
ТОБТО НА ВИПЛАТУ ЛІКАРНЯНИХ ГРОШЕЙ НЕМА, А НА ВИПЛАТУ 1000 ГРН Є. ЦІКАВА ПОЛІТИКА.
+
0
AENEF9953
AENEF9953
13 ноября 2024, 16:25
#
30млн.•1000=меньше30млрд.Сказала ПИДЛАСА. Потужно!
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