Глава бюджетного комитета Рады назвала источник средств на выплату тысячи от Зеленского

На анонсированную президентом Владимиром Зеленским выплату по 1 000 гривен каждому украинцу с 1 декабря этого года потратят оставшиеся средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования, которые образовались в прошлом году и не были использованы Министерством экономики в 2024 году. Об этом глава Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа рассказала в интервью украинской редакции Forbes.

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Она напомнила, что в начале 2024 года Фонд безработицы перечислил 10 млрд грн неиспользованных в прошлом году средств в спецфонд госбюджета. Их должны были направить на финансирование программ Минэкономики в поддержку бизнеса в этом году.

Однако из этой суммы неиспользованными осталось 9,3 млрд грн, пояснила Подласа. По ее словам, этих средств должно хватить на выплату «тысячи от Зеленского» до конца года, а общая сумма выплат будет меньше оценки 30 млрд грн, которая звучала от некоторых депутатов.

«Когда говорят, что 1000 грн возьмут 30 млн человек и это будет стоить 30 млрд грн, я не соглашаюсь. Думаю, будет гораздо меньше. Пока непонятно, как «тысяча» будет начисляться детям. Если на карточку родителей, то 15 млн — реалистичная оценка «, — сказала Пидласа.

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Комментируя ее заявление, первый заместитель Налогового комитета Ярослав Железняк отметил, что в таком случае на финансирование выплат по 1000 гривен направят часть внутренних доходов госбюджета, а не средства международных партнеров, как уверяли представители правительства.

«Главное — эти деньги с внутренних доходов! Не внешних денег. То есть — сказки о „деньгах партнеров“. И их можно отправить на военные нужды. То же самое разминирование финансируется из этих же денег!», — написал Железняк в Telegram.