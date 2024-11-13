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13 ноября 2024, 14:36 Читати українською

Украинцы стали меньше донатить на армию — Bloomberg

Частные пожертвования на военные нужды Украины резко упали, что говорит о том, что готовность украинцев вносить вклад в оборону ослабевает, поскольку измученная войной нация настороженно смотрит в будущее после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом сообщает Bloomberg.

Частные пожертвования на военные нужды Украины резко упали, что говорит о том, что готовность украинцев вносить вклад в оборону ослабевает, поскольку измученная войной нация настороженно смотрит в будущее после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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В 2022 году пожертвования на благотворительный фонд Сергея Притулы были настолько велики, что можно было купить спутник для Минобороны. Но в этом году он видит противоположную тенденцию: украинцы стали более экономными в финансировании военных усилий, что отражает рост экономических проблем и усталость от войны.

«Чтобы собрать ту же сумму пожертвований, нам придется работать втрое больше, чем в предыдущие годы», — сказал Притула Bloomberg News.

Сокращение пожертвований произошло в самое неподходящее время для Украины. С ухудшением ситуации на фронте, непопулярной мобилизацией и постоянными отключениями электричества настроения в обществе становятся все труднее. Страх, что будущий президент США Трамп может сократить поддержку или вынудить Киев в нежелательный мир, только добавляет тревоги, пишет издание.

Большинство частных благотворительных организаций сообщает о существенном снижении донатов в этом году. Притула говорит, что пожертвования уменьшились на пятую часть, а другие организации испытывают еще худшую ситуацию — некоторые испытали даже десятикратное уменьшение взносов.

Эти фонды закрывают только долю потребностей армии. К примеру, фонд Притулы собрал в этом году 1,4 млрд грн, тогда как общий военный бюджет страны превышает $50 млрд. Однако донаты остаются важным ресурсом, дополняющим государственное финансирование. С их помощью волонтеры быстро закупают необходимое — от одежды до автомобилей и разведывательных дронов.

Падение донатов обеспокоило волонтеров. Согласно публичным данным, крупнейшая военная благотворительная организация Украины — фонд «Вернись живым» — столкнулась с уменьшением пожертвований примерно на 15%.

Возможными причинами падения сумм Притула называет экономическую борьбу, включая тяжелую жизнь при отключениях электроэнергии.

«Этим летом, при отключениях электроэнергии, потребность в пожертвованиях конкурировала с необходимостью купить генератор», — сказал он.

Согласно августовскому опросу, проведенному киевским Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Центром Разумкова, более половины украинцев заявили, что продолжают жертвовать в армию, более трети сказали, что сократили свои донаты с прошлого года.

Reactive Post, еще одна благотворительная организация, сообщила, что пожертвования в этом году сократились более чем на 40% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Большинство доноров сегодня — это те, кто делал взносы раньше.

Армия SOS, которая собирает средства на оборонное программное обеспечение для воинских частей, зафиксировала десятикратное уменьшение пожертвований по сравнению с прошлым годом, сообщила волонтер Анна Морозова.

Морозова предпочитает не называть настроение украинцев «усталостью». По ее словам, те, кто жертвует меньше или прекратил жертвовать, привыкли к войне, воспринимая ее как нечто, ведущееся далеко от их повседневной жизни.

Поскольку все многие украинцы ушли в армию, их семьи и друзья стали прагматичнее в том, как они делают пожертвования, сказала Морозова. Многие направляют помощь напрямую, а не через волонтерские благотворительные организации.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+48
asdf2024
asdf2024
13 ноября 2024, 14:45
#
Народ ну вы чё, скинтесь ещё на пару квартир Сергею Притуле…
+
+33
h1ldebrand
h1ldebrand
13 ноября 2024, 15:04
#
Так военные сами ж говорили что им донаты от ухылянтов не нужны.
+
+45
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
13 ноября 2024, 15:17
#
Думаю донати б не падали, якби попадали певні голови і посади. Смішно виглядає, коли спершу показують як в чергового казнокрада знаходять якусь неймовірну суму валюти, а потім він уникає будь-яких покарань ще й отримує якісь виплати з бюджету за «вимушені прогули» або «неправомірне звільнення». За таких умов морально не правильно в людей просити якісь пожертви.
+
+33
paff
paff
13 ноября 2024, 15:29
#
Результат бусификации
+
0
Три літри
Три літри
13 ноября 2024, 16:07
#
Гетманцев має пишатись своїми результатами
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
13 ноября 2024, 16:17
#
СКАЖЕМ ДРУЖНО СПАСИБО ТЦК. НА РАБОТУ НЕ ХОДИМ, А СООТВЕТСТВЕННО И НЕ ДОНАТИМ.
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