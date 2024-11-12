Акции Coinbase и MicroStrategy за сутки выросли более чем на 20%

Акции криптовалютной биржи Coinbase в сутки выросли на около 20%, а технологической компании MicroStrategy — на 25%. Об этом свидетельствуют данные TradingView.

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Акции Coinbase торгуются вблизи отметки $320 перед открытием торгов на фондовом рынке США.

Акции MicroStrategy торгуются около $347 перед открытием торгов.

По словам аналитика Bloomberg Эрика Балчунаса, что биткоин-мания захватывает и фондовый рынок. Он отметил, что акции Coinbase и MicroStrategy вошли в топ-5 по объему торгов на фондовом рынке США.

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Напомним

«Минфин» писал, что цена биткоина достигла $89 000. При этом капитализация первой криптовалюты достигла $1,76 трлн, что позволило обойти серебро по капитализации.

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