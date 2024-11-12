Украина направит рекордные 55 миллиардов производителям оружия в следующем году

В 2025 году Украина планирует выделить более 55 млрд грн на производство вооружения и военной техники, что превышает бюджет на эти цели в 2024 году. Об этом сообщил министр стратегической промышленности Герман Сметанин.

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Из общей суммы 54,55 млрд. грн. направят на развитие производства, внедрение новых технологий и увеличение мощностей оборонных предприятий, что на 3,5 млрд грн превышает бюджет 2024 года, который составил около 51 млрд грн.

Кроме того, правительство выделит 500 млн грн в поддержку программы доступных кредитов для оборонных предприятий.

Эта программа позволяет производителям получать кредиты под 5% годовых, остальную процентную ставку компенсирует государство.

Напомним

«Минфин» писал, что производство оружия в Украине за первые восемь месяцев 2024 года выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на втором Международном форуме оборонных индустрий (DFNC2).