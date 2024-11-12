АРМА вложило арестованных 8 млрд грн в военные облигации

Денежные активы Национального агентства по розыску и управлению активами (АРМА) составляют 10 млрд грн. Из них 8 млрд грн вложено в военные облигации. Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума, пишет «Укринформ».

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Портфель АРМА

«По состоянию на 2024 год общий портфель АРМА уже составляет 12 млрд грн, из них управление денежными средствами — это 10 млрд грн, 8 из которых — в военных облигациях, то есть они уже работают на Силы обороны», — рассказала она во время круглого стола на тему «Как вернуть в Украину заблокированные российские деньги».

За 2024 год АРМА принесла госбюджету более 2,1 млрд грн от управления арестованными активами, денежными средствами и реализацией активов.

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«Только доход от ОВГЗ составляет уже 700 млн грн в государственный бюджет. В августе мы закупили военные облигации на $31 млн, которые за один месяц принесли доход в $700 000. В сентябре были приобретены военные облигации на 6,5 млн евро», — рассказала Дума.

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Напомним

Как писал ранее «Минфин», Кабинет Министров согласовал Национальному агентству по розыску и менеджменту активов покупку военных облигаций на сумму $31 млн и 6,5 млн евро.

Напомним, что Владимир Зеленский подписал закон, расширивший полномочия АРМА по приобретению военных облигаций за счет арестованных денег в иностранной валюте.

Ранее АРМА могла покупать военные облигации только по гривне.

На начало 2024 года на валютных депозитных счетах АРМА находится около $15 млн.