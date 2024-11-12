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12 ноября 2024, 8:36 Читати українською

На зарплаты прокурорам в 2025 году выделят дополнительные 1,7 млрд грн — Южанина

Правительство хоть и учло требование оставить базовый размер, по которому рассчитывается оклад прокурора, на уровне 2024 года (а это 1600 грн), однако сумму дополнительных средств на оплату труда уменьшило только на 1 млрд грн (из дополнительных 2,7 млрд, что предусматривалось в первом чтении бюджета-2025). Об этом в телеграм-канале написала член Налогового комитета В Р Нина Южанина.

Правительство хоть и учло требование оставить базовый размер, по которому рассчитывается оклад прокурора, на уровне 2024 года (а это 1600 грн), однако сумму дополнительных средств на оплату труда уменьшило только на 1 млрд грн (из дополнительных 2,7 млрд, что предусматривалось в первом чтении бюджета-2025).
Фото: depositphotos

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Надбавки и премии

«Будут „добирать“ надбавками и премиями. Я об этом говорила, однако никто этого слышать не хочет. При минимальном окладе в 40 тыс. грн средняя зарплата прокурора сегодня — 68 тыс. грн, а 1,7 млрд грн — это примерно еще „дополнительные“ 15 тыс. грн ежемесячно для каждого прокурора или дополнительных 10 тыс. гривен ежемесячно на каждого работника прокуратуры», — написала она.

Читайте: 13,3 миллиарда гривен в 2025 году будут потрачены на зарплаты прокуроров — Южанина

По ее словам, средства закладываются не для повышения зарплаты каждого прокурора, тем более для каждого работника прокуратуры.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что комитет Верховной Рады по вопросам бюджета отклонил поправки к законопроекту «О госбюджете на 2025 год», которыми предлагалось отказаться от увеличения расходов на выплату заработных плат работникам прокуратуры почти на 3 млрд грн. Таким образом, зарплаты прокуроров в следующем году могут вырасти на 37%.

Позже 30 октября Верховная Рада начала рассмотрение Проекта Бюджета на 2025 год в первом чтении. В частности, при рассмотрении правок в бюджет была отменена правка № 155, которая предусматривала повышение зарплат прокурорам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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