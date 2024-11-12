На зарплаты прокурорам в 2025 году выделят дополнительные 1,7 млрд грн — Южанина

Правительство хоть и учло требование оставить базовый размер, по которому рассчитывается оклад прокурора, на уровне 2024 года (а это 1600 грн), однако сумму дополнительных средств на оплату труда уменьшило только на 1 млрд грн (из дополнительных 2,7 млрд, что предусматривалось в первом чтении бюджета-2025). Об этом в телеграм-канале написала член Налогового комитета В Р Нина Южанина.

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Надбавки и премии

«Будут „добирать“ надбавками и премиями. Я об этом говорила, однако никто этого слышать не хочет. При минимальном окладе в 40 тыс. грн средняя зарплата прокурора сегодня — 68 тыс. грн, а 1,7 млрд грн — это примерно еще „дополнительные“ 15 тыс. грн ежемесячно для каждого прокурора или дополнительных 10 тыс. гривен ежемесячно на каждого работника прокуратуры», — написала она.

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По ее словам, средства закладываются не для повышения зарплаты каждого прокурора, тем более для каждого работника прокуратуры.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что комитет Верховной Рады по вопросам бюджета отклонил поправки к законопроекту «О госбюджете на 2025 год», которыми предлагалось отказаться от увеличения расходов на выплату заработных плат работникам прокуратуры почти на 3 млрд грн. Таким образом, зарплаты прокуроров в следующем году могут вырасти на 37%.

Позже 30 октября Верховная Рада начала рассмотрение Проекта Бюджета на 2025 год в первом чтении. В частности, при рассмотрении правок в бюджет была отменена правка № 155, которая предусматривала повышение зарплат прокурорам.