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11 ноября 2024, 20:00 Читати українською

Биткоин продолжает расти, Фонд гарантирования получил нового директора: главное за понедельник

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Первая криптовалюта протестовала новую вершину — $85 тысяч вечером после открытия фондового рынка в США. Толчком для этого роста стал биткоин-ETF. За первые 35 минут крупнейший фонд от BlackRock зафиксировал объем торгов в $1 млрд.

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Доллар и евро 11−15 ноября: курсовые риски снижаются. Что может резко изменить ситуацию

После выборов американского президента и заседания ФРС на мировом валютном рынке наступит короткая условная передышка. НБУ прекрасно справился со своей задачей: гривна выдержала шторм и даже немного укрепилась по отношению к доллару. Теперь регулятору придется сглаживать уже внутренние дисбалансы спроса и предложения валюты на межбанке.

Источник: Минфин
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