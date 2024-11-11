Биткоин продолжает расти, Фонд гарантирования получил нового директора: главное за понедельник

Первая криптовалюта протестовала новую вершину — $85 тысяч вечером после открытия фондового рынка в США. Толчком для этого роста стал биткоин-ETF. За первые 35 минут крупнейший фонд от BlackRock зафиксировал объем торгов в $1 млрд.

Фонд гарантирования возглавила Ольга Белая

Административный совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц назначил нового директора. Она приступает к обязанностям с 11 ноября.

Банк «Портал» прекратил осуществление банковской деятельности

16 сентября 2024 г. единственный акционер АО «Банк «Портал» принял решение прекратить осуществление банковской деятельности без прекращения юридического лица и утвердил План прекращения.

Доллар и евро 11−15 ноября: курсовые риски снижаются. Что может резко изменить ситуацию