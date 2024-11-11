Биткоин продолжает стремительно расти после победы Дональда Трампа
Биткоин продолжает расти, Фонд гарантирования получил нового директора: главное за понедельник
Первая криптовалюта протестовала новую вершину — $85 тысяч вечером после открытия фондового рынка в США. Толчком для этого роста стал биткоин-ETF. За первые 35 минут крупнейший фонд от BlackRock зафиксировал объем торгов в $1 млрд.
Фонд гарантирования возглавила Ольга Белая
Административный совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц назначил нового директора. Она приступает к обязанностям с 11 ноября.
Банк «Портал» прекратил осуществление банковской деятельности
16 сентября 2024 г. единственный акционер АО «Банк «Портал» принял решение прекратить осуществление банковской деятельности без прекращения юридического лица и утвердил План прекращения.
Доллар и евро 11−15 ноября: курсовые риски снижаются. Что может резко изменить ситуацию
После выборов американского президента и заседания ФРС на мировом валютном рынке наступит короткая условная передышка. НБУ прекрасно справился со своей задачей: гривна выдержала шторм и даже немного укрепилась по отношению к доллару. Теперь регулятору придется сглаживать уже внутренние дисбалансы спроса и предложения валюты на межбанке.
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