После открытия фондового рынка в США, биткоин взлетел к новой вершине

Биткоин продолжает стремительно расти после победы Дональда Трампа. Первая криптовалюта протестировала новую вершину — $85 тысяч вечером после открытия фондового рынка в США. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает «Минфин».

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Почти сразу после начала торгов биткоин начал резко расти с $82 тыс. до почти $85 тыс. (на момент написания новости).

График биткоина в паре с долларом / Данные TradingView

Толчком для этого роста стал биткоин-ETF. За первые 35 минут крупнейший фонд от BlackRock зафиксировал объем торгов $1 млрд, сообщает аналитик Bloomberg Эрик Балчунас.

С момента выборов в США первая криптовалюта выросла с $66 тыс более чем на 20% всего за неделю.

Это произошло на фоне того, что Дональд Трамп во время агитации наобещал много приятного для криптоинвесторов, в частности, он планирует смягчить регулирование и создать резервный биткоин-фонд США.

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