Что происходит с золотом и стоит ли инвестировать в актив — совет эксперта

В октябре 2024 года цена золота стремительно пошла вверх, достигнув рекордного максимума в $2 758,37 за унцию. Однако после президентских выборов в США золото несколько снизилось. Финансист и основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан рассказал во время конференции «Жить на проценты», что происходило с рынком и стоит ли инвестировать в этот актив.

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Причины роста золота

По словам эксперта, есть фундаментальные причины для того, чтобы золото так росло, как оно растет в последнее время.

«И раньше в истории были периоды, когда там ничего не происходило с золотом, а потом был какой-то скачок. Нестабильность. Мы живем в сложную эру воин и глобальной фрагментации. Я думаю, что с глобализацией уже покончено теперь. Новая жизнь наступает, когда мы будем инвестировать не в эффективность, а в безопасность», — заявил Компан.

Он отметил, что в последнее время многие центральные руководители и руководства центральных банков разных стран активно скупали золото. Поэтому спрос на золото в этом году в последнее время был достаточно высоким.

Что будет дальше

«То, что будет в будущем, ну, я думаю, что банки все же продолжат скупать золото. Но есть определенный нюанс, что все мы считали, что инфляция, она уменьшается и все ожидали снижения ставки и теоретически снижения процентной ставки это хорошо для золота. Но теперь я думаю, что с этим понижением ставки уже не все так однозначно», — сказал эксперт.

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По его словам, если Трамп воплотит в жизнь все то, что он наобещал, то инфляция — это снова угроза, которую отвергнуть точно нельзя.

Если есть угроза инфляции, то, конечно, центральные банки испытывать будут ставки, но могут их держать на нынешних уровнях или могут опускать, но гораздо медленнее, чем ожидали. Ну и для золота, вероятно, это встречный ветер.

«Но все же, я думаю, что доминирующий фактор — это вопросы безопасности, вопросы геополитических изменений и вопросы неопределенности», — подчеркнул Компан.

Он также отметил, что срок полномочий главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, назначенного Трампом в 2018 году, истекает в 2026 году.

«И скорее всего будет смена главы самого влиятельного, как сказали бы у нас, самого мощного Центрального банка в мире. И это тоже риски. Я думаю, что это тоже может сыграть в пользу золота, которое может быть использовано в качестве страховки», — сказал он.

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Стоит ли инвестировать в золото

Компан считает, что для рядовых инвесторов инвестирование в золото — это просто сопутствующий инструмент в инвестиционном портфеле, и просто делать отдельную ставку на золото для розничного инвестора в этом нет большого смысла.

«Это сложно анализировать. Это макроэкономический анализ. И анализ двух-, трехфакторный. Что случится с Китаем? Как на это отреагируют другие политики? Как на действия других политиков отреагируют инвесторы? И там такое количество как, что пока вы дойдете до ответа, вы сломаете себе голову. При отсутствии финансовой грамотности — это опасное упражнение», — подчеркнул основатель First Kyiv Investment Club.

Эксперт в таком случае советует обратить свое внимание на акции или облигации.

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