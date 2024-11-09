Правительство одобрило проект госбюджета: расходы увеличены на 50 млрд грн

Правительство одобрило проект Государственного бюджета на 2025 год до второго чтения. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

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На потребности обороны, обороноспособности и безопасности Украины правительство предлагает выделить 2,225 трлн грн. «Все средства украинских налогоплательщиков пойдут исключительно на обеспечение сил безопасности и обороны, на изготовление и закупку нового оружия, дронов и техники», — написал премьер.

Расходы бюджета ко второму чтению увеличились на 50 млрд. грн.

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24 млрд грн правительство предлагает выделить на образование. Из них половину — на доплату учителям, половину — на инвестиционные проекты в образовательной сфере

6,3 млрд грн добавили на медицину

5 млрд грн — на поддержку ветеранов

В то же время Денис Шмигаль уточнил, что 12,6 млрд грн предлагается направить на ремонт участков дорог «важных для обороны и функционирования экономики государства».

Детали проекта

По сообщению «Интерфакс-Украина», правительство предлагает дополнительно выделить Министерству культуры и информполитики 488,4 млн грн, из которых 200 млн грн на проекты стратегических коммуникаций и продвижение позитивного имиджа Украины за рубежом.

Отдельно предусмотрено 150 млн. грн. для поддержки украинцев за рубежом и содействия их возвращению в Украину через деятельность Агентства единства украинцев при Минэкономики.

Среди других изменений — выделение дополнительно Министерству обороны и ГУР МО 1 млрд. грн. на развитие вооружения и военной техники при одновременном сокращении финансирования Генеральной прокуратуры на 1,2 млрд. грн.

Кроме того, в поддержку оборонно-промышленного комплекса предусмотрено 500 млн грн для удешевления кредитов предприятиям.

Для развития аграрного сектора предусмотрено дополнительно 1 млрд. грн. на поддержку животноводства и переработку сельскохозяйственной продукции.

Проект предусматривает также 1 млрд грн на реализацию инвестиционных проектов через Государственный фонд регионального развития, а еще 1 млрд грн выделены на восстановительные работы в Харькове, что позволит восстановить пострадавшие от боевых действий объекты жилищно-коммунальной сферы.

На предоставление компенсаций за уничтоженное жилье предусмотрено 3 млрд. грн., а за поврежденное имущество — 1 млрд. грн.

Дополнительные 646 млн грн выделено Министерству здравоохранения, в том числе 500 млн грн на реимбурсацию лекарств для лечения сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний.

Расходы Минсоцполитики увеличены более чем на 1,4 млрд грн, в том числе:

1 млрд грн — на помощь внутренне перемещенным лицам,

102,2 млн грн — на оплату облачных ресурсов для цифровых технологий и

328,6 млн грн — на услуги дневного ухода для детей с инвалидностью.

Ранее Минфин сообщал, что Рада приняла Бюджет-2025 в первом чтении 31 октября.