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9 ноября 2024, 10:43 Читати українською

Европа нацелилась на газ: глава Еврокомиссии предлагает Трампу поставки вместо газа из рф

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре с Дональдом Трампом предложила заменить поставки российского СПГ на американский, сообщает VOA.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре с Дональдом Трампом предложила заменить поставки российского СПГ на американский, сообщает VOA.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЕвропа по-прежнему получает «много СПГ через Россию», констатировала фон дер Ляйен.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Европа по-прежнему получает «много СПГ через Россию», констатировала фон дер Ляйен. «Почему бы не заменить его американским СПГ, который дешевле для нас и снижает наши цены на энергоносители?» — добавила она.

Она также добавила, что ЕС будет стремиться к расширению торгового сотрудничества с США и поиску общих интересов.

Читайте также: Ущерб Украины от российской агрессии достиг $800 миллиардов — Зеленский

С момента вторжения россии в Украину в 2022 году москва значительно сократила экспорт газа в Европу, а взрыв остановил работу газопровода Северный поток из россии в Германию. ЕС быстро заменил российское топливо возобновляемой энергией и увеличил поставки газа от других поставщиков. Однако блок все еще получал 15% своего газа из россии в прошлом году.

14 пакет санкций ЕС против рф предусматривает запрет на операции по реэкспорту российского СПГ через территорию ЕС в третьи страны. Усиление газовых санкций скорее всего войдет и в 15 пакет, который обсуждается в ЕС.

Ранее «Минфин» сообщал, что с момента полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года россия заработала более 680 млрд евро на экспорте ископаемого топлива.

Источник: Минфин
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