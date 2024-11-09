Европа нацелилась на газ: глава Еврокомиссии предлагает Трампу поставки вместо газа из рф

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Европа по-прежнему получает «много СПГ через Россию», констатировала фон дер Ляйен. «Почему бы не заменить его американским СПГ, который дешевле для нас и снижает наши цены на энергоносители?» — добавила она.

Она также добавила, что ЕС будет стремиться к расширению торгового сотрудничества с США и поиску общих интересов.

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С момента вторжения россии в Украину в 2022 году москва значительно сократила экспорт газа в Европу, а взрыв остановил работу газопровода Северный поток из россии в Германию. ЕС быстро заменил российское топливо возобновляемой энергией и увеличил поставки газа от других поставщиков. Однако блок все еще получал 15% своего газа из россии в прошлом году.

14 пакет санкций ЕС против рф предусматривает запрет на операции по реэкспорту российского СПГ через территорию ЕС в третьи страны. Усиление газовых санкций скорее всего войдет и в 15 пакет, который обсуждается в ЕС.

Ранее «Минфин» сообщал, что с момента полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года россия заработала более 680 млрд евро на экспорте ископаемого топлива.