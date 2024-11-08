Ущерб Украины от российской агрессии достиг $800 миллиардов — Зеленский

Ущерб, понесенный Украиной в результате российской агрессии, составил около $800 млрд. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, передает Укринформ.

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«Сейчас есть $300 млрд замороженных российских активов. Украину они (россияне, — ред.) разрушили, по оценкам международных институций, на около $800 млрд», — сказал он.

Украине сейчас нужны эти замороженные активы для закупки оружия и постройки жилья для людей, потерявших его в результате войны, подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что сумма средств, которые рф получает от использования теневого флота, в разы больше, чем помощь Украине от всех союзников.

«Я сегодня разговаривал с партнерами, приводил пример теневого флота российской федерации, следующего по водам стран Европейского Союза, стран НАТО. Российский теневой флот зарабатывает 11−12 млрд долларов в месяц. Умножаем на 12 месяцев… Я вас прошу только эти деньги сравнить с тем, сколько Украина получила помощи. Опять-таки, мы благодарны за все, без упреков. Но только один теневой флот россии, на который не были наложены санкции, заработал за почти три года войны, больше, чем вся помощь всего мира Украине в этой войне», — сказал президент.

При этом он акцентировал внимание на недостаточности санкций. В частности, он напомнил, что ограничения наложены не на все банки и не на все энергоресурсы россии.