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8 ноября 2024, 8:43 Читати українською

Ущерб Украины от российской агрессии достиг $800 миллиардов — Зеленский

Ущерб, понесенный Украиной в результате российской агрессии, составил около $800 млрд. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, передает Укринформ.

Ущерб, понесенный Украиной в результате российской агрессии, составил около $800 млрд.
Фото: president.gov.ua

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«Сейчас есть $300 млрд замороженных российских активов. Украину они (россияне, — ред.) разрушили, по оценкам международных институций, на около $800 млрд», — сказал он.

Украине сейчас нужны эти замороженные активы для закупки оружия и постройки жилья для людей, потерявших его в результате войны, подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что сумма средств, которые рф получает от использования теневого флота, в разы больше, чем помощь Украине от всех союзников.

«Я сегодня разговаривал с партнерами, приводил пример теневого флота российской федерации, следующего по водам стран Европейского Союза, стран НАТО. Российский теневой флот зарабатывает 11−12 млрд долларов в месяц. Умножаем на 12 месяцев… Я вас прошу только эти деньги сравнить с тем, сколько Украина получила помощи. Опять-таки, мы благодарны за все, без упреков. Но только один теневой флот россии, на который не были наложены санкции, заработал за почти три года войны, больше, чем вся помощь всего мира Украине в этой войне», — сказал президент.

При этом он акцентировал внимание на недостаточности санкций. В частности, он напомнил, что ограничения наложены не на все банки и не на все энергоресурсы россии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+38
potator
potator
8 ноября 2024, 9:19
#
Приходи после нового года, числа 3 марта
+
+45
asdf2024
asdf2024
8 ноября 2024, 9:29
#
Збытки от действий влады Зеучески думаю намного выше.
+
+15
Prya
Prya
8 ноября 2024, 9:38
#
Тот же чел: но происходящее останавливать нельзя, ибо потери станут ещё выше… Л — логика
+
+4
Moonlighter
Moonlighter
8 ноября 2024, 9:54
#
Потому что он не любит критику и не умеет проигрывать. Нет у него никакого плана. Он как не самостоятельный ребенок не хочет брать и нести ответственность ни за что. Надеется что придет взрослый дядя и решит его проблемы.
+
0
Karin77
Karin77
8 ноября 2024, 10:29
#
Любой другой на его месте тоже вряд ли бы что-то мог сделать без денег,без вооружения и с людьми которые хотят мира,но не хотят воевать,)))
+
0
Я_ __
Я_ __
8 ноября 2024, 10:58
#
«побудови житла для людей»

за три роки по суті ніхера не побудували для переселенців, що вже є новини, що переселенці повертаються на окуповані території, але хочемо бабла на «побудову житла для людей» (для депутатів), «логічно»:)
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