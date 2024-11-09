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9 ноября 2024, 9:41 Читати українською

Илон Маск снова стал самым «дорогим» человеком мира

Состояние Илона Маска впервые за почти три года превысило $300 млрд после резкого роста акций Tesla. Инвесторы верят, что тесные связи Маска с Трампом помогут усилить компанию, пишет Bloomberg.

Состояние Илона Маска впервые за почти три года превысило $300 млрд после резкого роста акций Tesla.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Маск увеличил свое личное состояние после победы Трампа больше, чем кто-либо другой из индекса миллиардеров Bloomberg. Акции Tesla подскочили на 28% с момента закрытия торгов 5 ноября, увеличив его состояние на $50 млрд до $313,7 млрд.

Трамп обещал Маску пересмотреть планы по замедлению перехода на электромобили, выразил поддержку SpaceX, и выдвинул идею о привлечении Маска на работу в администрации.

Читайте также: Маск раскрыл, чем будет заниматься на должности в администрации Трампа

«Одной из лучших стратегических ставок, которые он когда-либо делал, в конечном итоге была эта ставка на Трампа. Маск — главный победитель в этой лотерее Трампа», — цитирует агентство аналитика Wedbush Securities Дэн Айвс.

53-летний Маск — единственный человек, чье состояние когда-либо превышало $300 млрд. Последний раз он достигал этой отметки в январе 2022 года, его исторический максимум — $340,4 млрд — был достигнут в 2021 году.

Ранее «Минфин» сообщал, что победа Трампа принесла 10 богатейшим людям мира рекордные $64 млрд за сутки.

Источник: Минфин
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