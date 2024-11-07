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7 ноября 2024, 12:44 Читати українською

Победа Трампа принесла 10 богатейшим людям мира рекордные $64 млрд за сутки

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США принесла 10 богатейшим людям мира рекордные $63,5 млрд всего лишь за сутки. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США принесла 10 богатейшим людям мира рекордные $63,5 млрд всего лишь за сутки.
Фото: bloomberg

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Это максимальный дневной прирост за историю «индекса миллиардеров», который агентство ведет с 2012 года.

  • Состояние Илона Маска выросло на $26,5 млрд после того, как акции его компании Tesla выросли в цене на 14%.

  • Основатель Amazon Джефф Безос разбогател более чем на $7 млрд.

  • Основатель Microsoft заработал $1,82 млрд за сутки.

  • Американский инвестор и управляющий Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт разбогател на $7,58 млрд.

Bloomberg отмечает, что большая часть прибыли для сверхбогатых людей сводится к росту акций США, что подчеркивает ставки на то, что Трамп по возвращении в Белый дом будет реализовывать программу, благоприятствующую снижению налогов и уменьшению регулирования.

Читайте: Почему Трампу важно выиграть войну

Выборы президента США прошли 5 ноября 2024 года. По предварительным данным, Дональд Трамп получил 295 голосов выборщиков. Его оппонентка Камала Харрис набрала 226 голосов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
7 ноября 2024, 14:36
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За запитом Ахметов і Янукович є подібне фото до того, яке вказане в пості :)
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