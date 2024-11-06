Маск раскрыл, чем будет заниматься на должности в администрации Трампа

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что будет добиваться сокращения числа федеральных агентств в США в случае, если республиканец Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах и предоставит ему должность в своей администрации. Об этом Маск заявил , выступая на онлайн-шоу Такера Карлсона из поместья Трампа Мар-а-Лаго.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Маск рассказал, что хочет помочь Трампу сделать правительство более эффективным. «У нас гигантская бюрократия, у нас чрезмерное регулирование. Нам нужно позволить строителям Америки строить», — пояснил он.

Предприниматель на выборах президента открыто поддержал Трампа и не раз выступал на митингах в рамках его кампании. Маск был одним из ее главных спонсоров (Forbes оценивает его состояние в $264,7 млрд).

Сам Трамп говорил в сентябре, что намерен создать комиссию по эффективности работы правительства, главой которой назначит Маска.

Читайте: Маск за три месяца пожертвовал на предвыборную кампанию Трампа $75 млн

Предприниматель, по словам экс-президента, согласился возглавить орган, который проведет «полный финансовый и операционный аудит всего федерального правительства» и разработает план по устранению «мошенничества и неправомерных платежей». Маск ставил цель сократить расходы федерального бюджета США на $2 трлн.

Основатель Interconnected Capital Кевин Сюй в беседе с Bloomberg предположил, что Маск станет ключевым посредником между США и Китаем по многим вопросам, касающимся технологий и торговли.

По словам старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства Дерека Сизорса, Маск «крайне прокитайски настроен», в отношениях предпринимателя с Пекином сложилась определенная схема, и китайские власти воспользуются этим, чтобы попытаться повлиять на администрацию Трампа.

Читайте: Союз Маска и Трампа: что хочет от скандального кандидата владелец Tesla

Согласно предварительным данным Fox News, Трамп набирает 248 голосов выборщиков против 216 у кандидата от демократов Камалы Харрис (для победы необходимы 270). The Associated Press сообщает о 247 голосах против 210 соответственно.