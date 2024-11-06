Маск раскрыл, чем будет заниматься на должности в администрации Трампа

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 ноября 2024, 10:16 Читати українською

Маск раскрыл, чем будет заниматься на должности в администрации Трампа

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что будет добиваться сокращения числа федеральных агентств в США в случае, если республиканец Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах и предоставит ему должность в своей администрации. Об этом Маск заявил, выступая на онлайн-шоу Такера Карлсона из поместья Трампа Мар-а-Лаго.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что будет добиваться сокращения числа федеральных агентств в США в случае, если республиканец Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах и предоставит ему должность в своей администрации.
Фото: reuters

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Маск рассказал, что хочет помочь Трампу сделать правительство более эффективным. «У нас гигантская бюрократия, у нас чрезмерное регулирование. Нам нужно позволить строителям Америки строить», — пояснил он.

Предприниматель на выборах президента открыто поддержал Трампа и не раз выступал на митингах в рамках его кампании. Маск был одним из ее главных спонсоров (Forbes оценивает его состояние в $264,7 млрд).

Сам Трамп говорил в сентябре, что намерен создать комиссию по эффективности работы правительства, главой которой назначит Маска.

Читайте: Маск за три месяца пожертвовал на предвыборную кампанию Трампа $75 млн

Предприниматель, по словам экс-президента, согласился возглавить орган, который проведет «полный финансовый и операционный аудит всего федерального правительства» и разработает план по устранению «мошенничества и неправомерных платежей». Маск ставил цель сократить расходы федерального бюджета США на $2 трлн.

Основатель Interconnected Capital Кевин Сюй в беседе с Bloomberg предположил, что Маск станет ключевым посредником между США и Китаем по многим вопросам, касающимся технологий и торговли.

По словам старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства Дерека Сизорса, Маск «крайне прокитайски настроен», в отношениях предпринимателя с Пекином сложилась определенная схема, и китайские власти воспользуются этим, чтобы попытаться повлиять на администрацию Трампа.

Читайте: Союз Маска и Трампа: что хочет от скандального кандидата владелец Tesla

Согласно предварительным данным Fox News, Трамп набирает 248 голосов выборщиков против 216 у кандидата от демократов Камалы Харрис (для победы необходимы 270). The Associated Press сообщает о 247 голосах против 210 соответственно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
JWT
JWT
6 ноября 2024, 11:03
#
«Маск розкрив, чим займатиметься на посаді в адміністрації Трампа»

Буде лобіювати свої інтереси, ще більше субсидій від держави в електромобілі та контактів від NASA.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 14 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами