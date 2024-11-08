Дефицит валюты частного сектора будет сохраняться высоким — Нацбанк

Структурный дефицит валюты частного сектора сохраняется высоким на прогнозном горизонте под влиянием значительного спроса на импортные товары и большое количество мигрантов за рубежом. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за октябрь.

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В то же время рост экспортных поступлений будет оставаться ограниченным из-за последствий войны и динамики мировых цен.

Спрос на наличную валюту

Спрос на наличную валюту будет сохраняться высоким в условиях значительных бюджетных расходов, но будет сдерживаться монетарными мерами, направленными на защиту гривневых сбережений от инфляции.

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Умеренное продвижение в ослаблении валютных ограничений несколько усилит давление на международные резервы, однако будет способствовать улучшению бизнес-климата и притоку инвестиций в среднесрочной перспективе.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 1 ноября 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $36 578,1 млн. В октябре они снизились на 6%.