Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал часть имущества руководителя Хмельницкой областной Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяны Крупы, подозреваемой в незаконном обогащении. Об этом говорится в решении ВАКС, передает Общественное.
Миллионы долларов и украшения: ВАКС арестовал часть имущества главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы
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Арестованное имущество
Под арест попали наличные деньги в иностранной валюте, договоры купли-продажи земли, брендовые украшения, банковские карточки и гаджеты.
ВАКС наложил арест на $3,17 млн, 140 тысяч евро и 1,27 млн грн, изъятых по месту жительства Татьяны Крупы. Также арестовали $93 тысячи и 2 тысячи евро, которые нашли 3 октября в рабочем кабинете главы областной МСЭК.
Кроме наличных, суд арестовал и другое имущество:
- документы по проектированию строительства пяти домов.
- ноутбук, пять флеш-накопителей, телефон iPhone X.
- две коробки с золотыми изделиями из желтого металла с белыми камнями.
распечатаны декларации Татьяны Крупы за 2021, 2022 и 2023 годы, проект ответа на Нацагентство по предотвращению коррупции, а также справки о выплате дивидендов.
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Также ВАКС арестовал договоры купли-продажи земельных участков Татьяны Крупы и техническую документацию на земельные участки ее мужа, а также брендовые украшения, медицинскую документацию и банковские карты.
По решению суда наложили аресты на проектную документацию строительства-реконструкции дискоклуба в парке имени Чекмана и журналы выполненных работ.
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