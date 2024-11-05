Миллионы долларов и украшения: ВАКС арестовал часть имущества главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал часть имущества руководителя Хмельницкой областной Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяны Крупы, подозреваемой в незаконном обогащении. Об этом говорится в решении ВАКС, передает Общественное.

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Арестованное имущество

Под арест попали наличные деньги в иностранной валюте, договоры купли-продажи земли, брендовые украшения, банковские карточки и гаджеты.

ВАКС наложил арест на $3,17 млн, 140 тысяч евро и 1,27 млн грн, изъятых по месту жительства Татьяны Крупы. Также арестовали $93 тысячи и 2 тысячи евро, которые нашли 3 октября в рабочем кабинете главы областной МСЭК.

Кроме наличных, суд арестовал и другое имущество:

документы по проектированию строительства пяти домов.

ноутбук, пять флеш-накопителей, телефон iPhone X.

две коробки с золотыми изделиями из желтого металла с белыми камнями.

распечатаны декларации Татьяны Крупы за 2021, 2022 и 2023 годы, проект ответа на Нацагентство по предотвращению коррупции, а также справки о выплате дивидендов.

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Также ВАКС арестовал договоры купли-продажи земельных участков Татьяны Крупы и техническую документацию на земельные участки ее мужа, а также брендовые украшения, медицинскую документацию и банковские карты.

По решению суда наложили аресты на проектную документацию строительства-реконструкции дискоклуба в парке имени Чекмана и журналы выполненных работ.