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5 ноября 2024, 13:52 Читати українською

Китай обратился в ВТО из-за «необоснованных» тарифов на электромобили

Китай подал иск против Европейского союза во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с высокими тарифами, которые блок ввел на электромобили китайского производства (EV), пишет Euronews.

Китай подал иск против Европейского союза во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с высокими тарифами, которые блок ввел на электромобили китайского производства (EV), пишет Euronews.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноВ Брюсселе заявляют, производство получает чрезмерные субсидии и электромобили продаются по искусственно заниженным ценам на мировых рынках.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

В Брюсселе заявляют, производство получает чрезмерные субсидии и электромобили продаются по искусственно заниженным ценам на мировых рынках.

Пошлины, варьирующиеся от 7,8 до 35,3% в зависимости от марки, дополняют существующие сборы в размере 10%, и взимаются со среды, 30 октября.

Торговые меры, разработанные Европейской комиссией, чтобы компенсировать финансовую помощь Пекина и предотвратить вытеснение компаний ЕС из все более прибыльного сектора EV, будут действовать в течение пяти лет.

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«Китай неоднократно отмечал, что в антисубсидиарном расследовании ЕС в отношении китайских электромобилей есть много необоснованных и не соответствующих требованиям аспектов. Это протекционистская практика „нечестной конкуренции“ во имя „честной конкуренции“», — говорится в заявлении Министерства торговли Китая, опубликованном ночью.

«Китай не согласен и не принимает это решение и подал иск в рамках механизма разрешения споров ВТО. Китай продолжит принимать все необходимые меры, чтобы решительно защищать законные права и интересы китайских компаний».

Однако министерство не объявило о каких-либо новых ответных шагах. Ранее Китай уже угрожал ответными мерами в отношении европейской продукции: молочной, коньячной промышленности и производства свинины. Брюссель назвал эти действия «необоснованными».

Читайте: Китай хочет вдвое увеличить производство авто за границей, чтобы обойти пошлины США и ЕС

Министерство торговли Китая подчеркнуло готовность продолжить переговоры с Еврокомиссией, чтобы «как можно скорее» достичь решения, которое могло бы отменить тарифы, — путь, за который в значительной степени выступает Германия.

В центре внимания переговоров — возможность установления минимальных цен на китайские электромобили.

Хотя официальные лица ЕС открыты к заключению сделки, они предупреждают, что минимальные цены для такого сложного и разнообразного товара, как электромобили, могут оказаться неисполнимыми для таможенников. Комиссия уже отклонила предыдущее предложение.

Китайская торговая палата при ЕС, которая участвует в этом процессе, осудила тарифы как «произвольные», «необоснованные» и «политически мотивированные» и предупредила, что они могут оказать «сложное влияние» на текущие дискуссии о минимальных ценах.

«Мы также разочарованы отсутствием существенного прогресса в переговорах до истечения срока принятия решения», — заявили в палате.

Еврокомиссия еще не получила иск от ВТО, сказал ее представитель, и информация о нем еще не опубликована на сайте ВТО.

Исполнительная власть ЕС последовательно защищала свое расследование как основанное на фактах, тщательное и соответствующее правилам ВТО. Его результаты, опубликованные в июне, послужили юридическим обоснованием для введения тарифов на импорт.

Еврокомиссия заявляет, что благодаря финансовой помощи Пекина китайские производители электромобилей необычайно быстро увеличили свои продажи в Европе: их доля на рынке выросла с 1,9% в 2020 году до 14,1% во втором квартале 2024 года, согласно внутренним оценкам.

«Существует явная и непосредственная угроза того, что наша автомобильная промышленность не сможет перейти на электромобили и будет уничтожена», — заявил во вторник высокопоставленный чиновник ЕС, предупредив о закрытии заводов и увольнении тысяч рабочих.

Читайте: Volkswagen планирует закрытие заводов и сокращение зарплаты

Напомним

ЕС и его второй по величине торговый партнер продолжат обсуждения, направленные на поиск альтернативных решений, даже после вступления тарифов в силу, но эти переговоры пока не привели к прорыву.

Противостояние повышает риск эскалации в отношениях, оцениваемых в 739 млрд евро в двусторонней торговле товарами в 2023 году.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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5 ноября 2024, 14:07
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Называется выбросы в атмосферу конечно надо сокращать, но это не должно быть дешево для конечного потребителя
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