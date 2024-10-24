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24 октября 2024, 13:49 Читати українською

Китай хочет вдвое увеличить производство авто за границей, чтобы обойти пошлины США и ЕС

Китайские автопроизводители могут более чем удвоить свои зарубежные производственные мощности, чтобы преодолеть импортные пошлины и удовлетворить растущий спрос на развивающихся рынках. Об этом сообщает Bloomberg.

Китайские автопроизводители могут более чем удвоить свои зарубежные производственные мощности, чтобы преодолеть импортные пошлины и удовлетворить растущий спрос на развивающихся рынках.

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Экспорт и крупноузловая сборка — когда ключевые детали автомобилей производятся в Китае, а затем отправляются за границу для уборки — традиционно являлись преимущественным подходом китайских производителей для выхода на зарубежные рынки.

Однако, как отмечается в отчете, опубликованном в среду, из-за того, что США, Европейский Союз и Турция вводят пошлины, инвестиции в производство полного цикла стремительно растут.

«По мере того, как рынок электромобилей в Китае насыщается, растущая внутренняя конкуренция и избыток мощностей толкают китайские бренды электромобилей за границу в поисках новых рынков для роста», — говорится в отчете.

Китайские производители автомобилей построили и ввели в эксплуатацию заводы полного цикла в девяти странах с годовой производственной мощностью 1,2 млн автомобилей по состоянию на 2023 год.

По данным отчета, эта мощность должна более чем удвоиться до 2,7 млн единиц в более чем десяти странах к 2026 году, если все объявленные планы компаний будут выполнены в срок.

Производство полного цикла включает четыре основных этапа производства автомобилей:

  • штамповка,
  • сварка,
  • покраска,
  • финальная сборка.

Это капиталоемкий процесс, но обеспечивает высокую производственную мощность по сравнению с крупноузловой сборкой авто.

Компания BYD, наиболее продаваемая автомобильным брендом в Китае, вместе с поддерживаемыми государством производителями Chery Automobile Co., Changan, GAC и SAIC, объявили о 10 новых или расширенных проектах для своих зарубежных заводов с 2023 года. Популярными локациями являются Таиланд, Индонезия и Бразилия.

Китайские автопроизводители также расширяются в Юго-Восточную и Центральную Азию, Латинскую Америку и на Ближний Восток, используя экспортные поставки и местные производственные проекты.

BYD и Volvo Car, контролируемая китайским автопроизводителем Zhejiang Geely Holding Group, активно расширяют производственные мощности в Европе. Компания BYD строит завод в Венгрии, а также объявила о планах строительства еще одного в Турции, что предоставляет ей доступ к ЕС.

Польша, которая имеет соглашения с китайскими поставщиками батарей, становится популярной среди китайских производителей электромобилей. Испания и Италия тоже пытаются привлечь инвестиции. Сообщается, что Geely, Dongfeng Motor Group и Xpeng рассматривают возможности строительства завода в этом регионе.

Для сравнения, рост зарубежных заводов крупноузловой сборки происходит медленнее. Общая введенная в эксплуатацию мощность заводов крупноузловой сборки автомобилей, построенных китайскими производителями и их иностранными партнерами, должна вырасти до 2,8 млн. единиц к 2026 году с 2,2 млн. автомобилей в 2023 году.

Напомним

В июле июля Европейская Комиссия объявила о введении компенсационных пошлин на импорт электромобилей из Китая.

Еврокомиссия будет применять пошлины для китайских электрокаров BYD в размере 17,4%, Geely — 19,9%, SAIC — 37,6%.

Продукция других производителей электромобилей, способствовавших расследованию, но не предоставивших необходимых образцов, будет облагаться средней пошлиной 20,8%.

Размер пошлины для продукции других китайских компаний, отказавшихся от сотрудничества в ходе расследования, составит 37,6%.

Администрация президента США Джо Байдена одобрила резкое повышение тарифов на китайский импорт, включая 100% пошлину на электромобили, чтобы усилить защиту стратегических американских отраслей промышленности от избыточных производственных мощностей Китая.

Также сообщалось, что Канада введет 100-процентные импортные пошлины на все электроавтомобили, произведенные в Китае.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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