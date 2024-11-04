«Французам нужно больше работать» — министр финансов страны

Министр финансов Франции Антуан Арман подчеркнул, что французы работают меньше, чем их коллеги в Европе, что наносит ущерб экономике из-за меньших налоговых взносов и социальных выплат. Об этом пишет Reuters.

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Правительство страны планирует внедрять реформы для ускорения развития экономики, в которые, вероятно, хотят включить увеличение рабочей недели. В настоящее время она составляет 35 часов. Ожидается, что профсоюзы будут выступать против подобных реформ.

«В среднем в течение года француз работает гораздо меньше, чем его соседи», — сказал Арман.

Поэтому государство получает меньше денег для финансирования социальных и других нужд.

Напомним, что ранее в Германии посчитали, что страна могла бы избежать спада экономики, если бы работники реже брали больничные.