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30 октября 2024, 20:15 Читати українською

$4 миллиарда от Канады, ВРУ поддержала реформу Счетной палаты: главное за среду

Канада предоставит Украине около $4 миллиардов в рамках поддержки G7

Канада предоставит Украине 5 млрд канадских долл. ($3,7 млрд) в рамках финансовой поддержки G7. Об этом в Оттаве объявила министерка финансов Канады Христя Фриланд. «Канада была первой страной, которая выступила за использование этих средств в поддержку Украины, и мы гордимся тем, что вносим наибольший вклад в пересчете на душу населения: 5 млрд канадских долл.», — сказала она.

Верховная Рада поддержала реформу Счетной палаты

Верховная Рада поддержала в целом законопроект № 10044-д о реформе Счетной палаты.

Глобальный приток в американские фондовые ETF достиг рекордных $145 млрд

Глобальный приток в американские фондовые ETF достиг $145 млрд, что является максимальным показателем за всю историю. Предыдущий рекорд датирован 2021 годом — тогда инвестиции были меньше на $10 млрд.

Банкиры рассказали, при каких условиях начнут массово повышать депозитные ставки

Рост инфляции и девальвация гривны продолжают негативно влиять на доходность депозитов украинцев. Малые банки снова быстрее крупных реагируют на экономические реалии и повышают доходность вкладов. Какие финучреждения с портфелями до 2 млрд грн увеличили проценты за последние две недели, читайте в свежем обзоре «Минфина».

Источник: Минфин
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