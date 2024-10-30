$4 миллиарда от Канады, ВРУ поддержала реформу Счетной палаты: главное за среду

Канада предоставит Украине 5 млрд канадских долл. ($3,7 млрд) в рамках финансовой поддержки G7. Об этом в Оттаве объявила министерка финансов Канады Христя Фриланд. «Канада была первой страной, которая выступила за использование этих средств в поддержку Украины, и мы гордимся тем, что вносим наибольший вклад в пересчете на душу населения: 5 млрд канадских долл.», — сказала она.

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