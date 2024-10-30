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30 октября 2024, 9:39 Читати українською

Канада предоставит Украине около $4 миллиардов в рамках поддержки G7

Канада предоставит Украине 5 млрд канадских долл. ($3,7 млрд) в рамках финансовой поддержки G7. Об этом в Оттаве объявила министр финансов Канады Христя Фриланд, пишет Укринформ.

Канада предоставит Украине 5 млрд канадских долл. ($3,7 млрд) в рамках финансовой поддержки G7.
Фото: depositphotos

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Поддержка Украины

«Канада была первой страной, выступившей за использование этих средств в поддержку Украины, и мы гордимся тем, что вносим наибольший вклад в пересчете на душу населения: 5 млрд канадских долл.», — сказала Фриланд.

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Она напомнила, что немедленно после начала российского полномасштабного вторжения в Украину, Канада и союзники заморозили около 280 млрд долл. суверенных средств россии.

«Все государства-члены „Группы семи“ согласились, что суверенные средства россии будут оставаться замороженными, пока россия не заплатит за ущерб, который она продолжает наносить Украине», — подчеркнула министерша.

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Напомним

26 октября страны G7 завершили оформление кредита в размере $50 млрд для Украины. «Сегодня мы, лидеры стран Большой семерки, добились консенсуса о том, как предоставить Украине около 50 миллиардов долларов в виде кредитов по программе чрезвычайного ускорения доходов (ERA). Средства кредита будут распределены по нескольким каналам для поддержки бюджетной, военной и восстановительной помощи Украине», — говорится в коммюнике лидеров G7.

В Вашингтоне, США, Сергей Марченко и Министерство финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен подписали совместное заявление, которым зафиксировали договоренность о предоставлении Украине $20 млрд в рамках ERA.

Также Канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз объявила предложение о привлечении £2,26 млрд ($3 млрд) для реализации механизма.

В ближайшее время ожидается финальное решение всех стран G7.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
eljaaff
eljaaff
30 октября 2024, 10:32
#
Вопрос к редакции МИНФИНа- почему не выкладываете новость об очередном улучшении со стороны правительства страны относительно вчерашнего постановление об изменении при экспорте зерновых. Там яйца снова зажимают.
+
+45
godvinik
godvinik
30 октября 2024, 10:36
#
Инвалиды-прокуроры теперь будут с пенсией и зарплаты им повысят, спасибо Канада!
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