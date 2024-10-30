Глобальный приток в американские фондовые ETF достиг $145 млрд, что является максимальным показателем за всю историю. Предыдущий рекорд датирован 2021 годом — тогда инвестиции были меньше на $10 млрд. Об этом пишет аналитическая платформа The Kobeissi Letter со ссылкой на данные Bloomberg.
Глобальный приток в американские фондовые ETF достиг рекордных $145 млрд
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Подавляющее большинство инвестиций, $105 млрд, поступило из Европы, а $40 млрд из Азиатско-Тихоокеанского региона.
Для многих американские акции сейчас служат «безопасной гаванью» во времена экономической неопределенности.
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Источник: Минфин
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