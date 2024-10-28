Названы самые востребованные вакансии для украинцев в Польше в 2025 году

Среди вакансий, не требующих квалификации и знания польского языка, самыми популярными в 2025 году будут рабочие на складах. Такой прогноз был опубликован в аналитическом центре международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

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Самые востребованные вакансии для украинцев

Также это аптечные склады, полиграфия, склады на производстве пластиковых, резиновых, металлических деталей и т. д.

Кроме того, будут востребованы рабочие на производство и упаковка пищевой промышленности, в частности изготовление и упаковка полуфабрикатов и закусок, оливок, сладостей. Среди популярных профессий, которые за последние несколько лет овладели женщины, есть оператор кара-погрузчика.

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Эта вакансия также останется одной из самых популярных на складах в Польше. В среднем заработная плата за месяц составит $1100 — $1400.

Аналитики отмечают, что с каждым годом в Польше увеличивается уровень автоматизации процессов на крупных производствах и складах. Машины выполняют самые трудные задачи, что позволяет уменьшить физическую нагрузку на работников.

В связи с этим ожидается, что развитие технологий и экономики обусловит повышенный спрос как на работников с низкой квалификацией, так и на высококвалифицированных специалистов.

Рынок Польши быстро меняется, что требует гибкости и способности адаптироваться к новым вызовам. Вместе с тем быстро меняется как законодательство, так и условия налогообложения.

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На этом фоне в агентстве прогнозируют спрос на высококвалифицированных специалистов. В 2025 году наиболее востребованы будут менеджеры (руководители с аналитическими способностями, которые могут управлять командами по разным направлениям). Не меньшим спросом будут пользоваться и специалисты по продажам.

Тройку лидеров закрывают позиции финансистов и бухгалтеров. Эти позиции могут занимать украинцы, однако, кроме квалификации, обязательное условие — знание польского языка. Рабочие с такой профессией могут рассчитывать на заработную плату от $3,500-$4000.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», у Польши не хватает рабочих рук из-за сокращения миграции украинцев.