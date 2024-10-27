Правительство частично восстановило бронирование военнообязанных

Кабмин протокольным решением согласовал частичное возобновление бронирования военнообязанных. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

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Что известно

Работники, получившие статус забронированных до 31 мая 2024 года, смогут беспрепятственно продлить срок бронирования на аналогичный срок.

«Это обеспечит стабильную работу стратегически важных отраслей экономики, в том числе работающих на оборону», — говорится в сообщении.

В то же время, решение о присвоении статуса критически важных предприятий, которые были приняты в последние четыре месяца, будут проверять до 15 ноября.

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Причину аудита в правительстве объясняют аномальным ростом количества критически важных предприятий и количества забронированных работников.

По результатам проверки ответственные министерства определят, имели ли место недобросовестные действия и носят ли они потенциально коррупционный характер.

На основе этих данных Кабмин обновит критерии бронирования.

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Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство по поводу предложенных Минэкономики моделей экономического бронирования, назвав их несправедливыми.

8 октября Кабинет министров приостановил процедуру признания предприятий критически важными, что позволяет им бронировать работников от мобилизации, а также поручил пересмотреть ранее принятые решения о бронировании.