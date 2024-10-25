Часть коллекции картин Медведчука оценили почти в 4 миллиона

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило независимую оценку 136 арестованных картин экснаредепа Виктора Медведчука. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Оценку проводил победитель избранный Комиссией по реализации у арестованных активов — ЧП «Тендер онлайн». Вся коллекция была разделена на две части. 149 картин — имеют культурную ценность и являются дорогостоящими, а 136 картин оценены почти в 4 млн грн.

Самые дорогие работы

Среди самых дорогих работ:

392, 5 тыс. грн — Композиция с лодками (автор неизвестен);

374, 4 тыс. грн — Полдень в Крыму (автор — Витиковский Лев);

349 тыс. грн — Тройка (автор — Стойлов Константин);

284, 8 тыс. грн — Лошади (автор неизвестен);

170,1 тыс. грн — Акт или испанка (автор — Сергей Резниченко);

170,1 тыс. грн — Натюрморт со стулом (автор — Сергей Резниченко);

175,8 тыс. грн — Девушка с арбузом (автор — Сергей Резниченко);

107,3 тыс. грн — Горный пейзаж (автор — Михаил Сапатюк);

71,5 тыс. грн — Крымский аромат (автор — Муравская Наталья);

60,7 тыс. грн — Рождественский день в Ждении (Герц Юрий);

54, 2 тыс. грн — Мишки в сосновом лесу (автор неизвестен).

Одной из самых дешевых картин является Портрет Медведчука (автор — Гарбар М) за 5,2 тыс. грн.

Каждую картину с фото и соответствующей оценкой впоследствии можно будет увидеть на Прозорро. Продажи".

По заключению экспертов Национального художественного музея Украины, эти картины не имеют культурной и исторической ценности, поэтому могут быть реализованы на аукционе.

Нацагентство планирует каждую картину разбить на отдельный лот.

Напомним

«Минфин» писал, что автомобиль Maybach (2003 года) Виктора Медведчука «ушел с молотка» за 1 829 009 грн. Кроме того, отдельным лотом был реализован его последний квадроцикл (2004) марки BOMBARDIER за 160 000 грн.

АРМА продало в первый день аукциона 8 часов Медведчука почти на 3,6 млн грн.

Ранее Минфин публиковал фото самых дорогих часов Медведчука, выставленных на продажу.