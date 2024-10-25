В Дании планируют облагать налогом криптовалюты, Kraken запустит собственный L2-блокчейн Ink: что нового

Kraken запустит собственный L2-блокчейн Ink в начале 2025 года

Команда криптовалютной биржи Kraken анонсировала запуск собственного блокчейна под названием Ink. Сеть нацелена на DeFi-сегмент и позволяет заниматься торговлей, кредитованием и заимствованием активов.

Тестнет для решения второго уровня Ink будет запущен до конца 2024 года. При этом полноценный релиз продукта должен быть проведен в первом квартале 2025 года. Основатель проекта Ink Эндрю Коллер отметил, что Kraken пока намерен ограничиться только запуском сети и не планирует выпускать токен.

Блокчейн построен на технологии Optimism, используемой сеть Base, принадлежащей компании Coinbase Global Inc. Разработчики рассказали, что приложения Ink будут доступны пользователям через криптогаманец Kraken Wallet.

«Это очень простое в использовании приложение в стиле Apple. Впоследствии у наших пользователей будет две экосистемы — централизованная и децентрализованная, которые будут взаимодействовать друг с другом. Мы хотим, чтобы вы чувствовали, что имеете дело с чем-нибудь знакомым вам», — сказал Коллер.

В Ink ожидают, что на момент полноценного запуска сети проект сможет предложить пользователям более дюжины различных приложений. Первыми поставщиками dApps станут децентрализованные биржи и агрегаторы. Позже проект планирует привлечь приложения для кредитования и разработчиков токенов.

В Дании планируют облагать налогом криптовалюты с 2026 года

Совет налогового права Дании опубликовал отчет, в котором рассмотрел вопрос налогообложения криптовалют.

Совет рекомендует, чтобы в будущем нереализованные доходы или убытки от криптоактивов облагались налогом по тем же правилам, которые сейчас применяются к акциям.

«Рекомендации Совета по налоговому праву предполагают исчезновение асимметрии в налогообложении доходов и убытков. То есть инвесторы могут отчислять убытки в прибыль от других криптоактивов, и наоборот… Это предполагает, что налогообложение происходит постоянно, независимо от того, были ли проданы криптоактивы», — говорится в отчете.

Аналитик Steno Research Мадс Эберхардт заявил, что налог на нереализованный прирост капитала, скорее всего, составит 42%. По его словам, это касается криптовалют, полученных еще в январе 2009 года.

Министр налогообложения Дании Расмус Стоклунд отметил, что в начале 2025 г. в стране представят законопроект, который обяжет провайдеров услуг криптоактивов сообщать информацию о соглашениях своих клиентов, чтобы впоследствии этими данными могли обмениваться страны ЕС.

Совет по налоговому праву рекомендует, чтобы правила вступили в силу не ранее 1 января 2026, чтобы обеспечить выполнение международных соглашений и способность инвесторов адаптироваться к новым правилам.

В отчете также отмечается, что весной 2024 года около 300 000 жителей Дании владели такими криптоактивами, как биткоин.

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Эксперты допустили взлом криптогаманца правительства США на $20 миллионов

В четверг, 24 октября, в результате серии подозрительных транзакций из криптовалютного кошелька, связанного с правительством США, переместили конфискованные у хакеров Bitfinex активы на сумму $20 млн. На это обратили внимание аналитики Arkham Intelligence.

По их данным, хакер вывел на один из своих адресов:

13,6 млн aUSDC;

5,44 млн. USDC;

1,12 млн. USDT;

177 892 ETH.

На кошельке содержатся активы стоимостью более $13 млн. Часть средств злоумышленник переместил на другие кошельки и стал обменивать на ETH.

«Мы считаем, что злоумышленник уже начал отмывать доходы из-за подозрительных адресов, связанных с сервисом отмывания денег», — отметили в Arkham.

На упомянутый кошелек правительства ранее поступали средства, связанные с хакерами Bitfinex. Он не был активен в течение восьми месяцев.

В Пенсильвании приняли законопроект о регулировании цифровых активов — СМИ

Палата представителей штата Пенсильвании (США) приняла законопроект, устанавливающий определенную нормативную ясность по цифровым активам. Об этом сообщает FOX Business.

По данным журналистов, законопроект призван защитить права жителей на самостоятельное хранение цифровых активов и обеспечить возможность использования биткоина в качестве платежного средства. Кроме того, он содержит четкие рекомендации по налогообложению биткоин-транзакций.

После выборов законопроект поступит в Сенат Пенсильвании, возглавляемый республиканцами, в случае принятия — к губернатору.

Законопроект разработала группа Satoshi Action Fund (SAF), стремящаяся помочь внедрить биткоин на уровне штатов и побуждать законодателей установить четкие правила регулирования для криптовалют и нормализовать их как способ транзакций.

В FOX Business отметили, что уровень владения криптовалютами в Пенсильвании также растет. По их данным, 1,5 млн. жителей штата обладают цифровыми активами в той или иной форме, что составляет примерно 12% от общего количества населения.