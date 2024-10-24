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24 октября 2024, 14:53 Читати українською

Apple увеличит инвестиции в Китай — Тим Кук

Генеральный директор Apple Тим Кук на встрече с представителями китайского правительства в Пекине заявил, что американская компания будет увеличивать инвестиции в Китай и тем самым способствовать развитию цепочки поставок, передает Reuters.

Генеральный директор Apple Тим Кук на встрече с представителями китайского правительства в Пекине заявил, что американская компания будет увеличивать инвестиции в Китай и тем самым способствовать развитию цепочки поставок, передает Reuters.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиДеталиКук встретился с министром промышленности и информационных технологий Цзинь Чжуанлуном в среду.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали

Кук встретился с министром промышленности и информационных технологий Цзинь Чжуанлуном в среду.

Это уже вторая поездка Кука в этом году на крупнейший в мире рынок смартфонов, где в последние кварталы производитель iPhone теряет долю рынка в пользу отечественных конкурентов.

«Apple стремится воспользоваться возможностями, открывающимися в Китае, и будет продолжать увеличивать свои инвестиции в страну, способствуя тем самым качественному развитию промышленных и производственно-сбытовых цепочек», — цитирует Кука издание.

Читайте: Китай привел к падению Apple, а Apple променяла его на Индию

На встрече обсуждались такие темы, как развитие Apple в Китае, управление безопасностью онлайн-данных и облачные сервисы.

Цзинь сказал Куку, что надеется, что Apple будет углублять свое присутствие в Китае, увеличивать инвестиции в инновации, расти вместе с китайскими компаниями и делиться дивидендами от высококачественного развития, говорится в заявлении Министерства промышленности и информационных технологий, опубликованном в среду.

Читайте: Apple увеличила поставки iPhone в Китай на фоне скидок

Акции Apple упали более чем на 2% в среду, в моменте коснувшись почти 2-недельного минимума на $227,76 на сообщениях о том, что компания сократила объем заказов на производство новых iPhone 16.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
24 октября 2024, 14:57
#
Самсунг рулить!:)))
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