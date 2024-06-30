Apple увеличила поставки iPhone в Китай на фоне скидок

Поставки iPhone компании Apple в Китае выросли на 40% в мае по сравнению с тем же месяцем 2023-го, продолжая недавний подъем, вызванный значительными скидками от крупных ритейлеров в преддверии июньского шоппинг-фестиваля в стране. Об этом пишет Bloomberg.

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В целом поставки смартфонов в Китай за этот период выросли более чем на 13%. При этом поставки иностранных брендов, среди которых Apple составляет подавляющее большинство, росли почти в четыре раза быстрее.

По последним данным Китайской академии информационно-коммуникационных технологий, на долю иностранных смартфонов пришлось чуть более 5 млн устройств.

Снабжение iPhone в КНР начали возобновляться примерно в марте, а в апреле подскочили более чем на 50%, отмечает агентство. Отчасти это объясняется тем, что Apple и его китайские ритейлеры снижают цены с начала 2024 года.