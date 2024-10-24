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24 октября 2024, 12:30 Читати українською

Акции Tesla взлетели на 12% после сильной отчетности и заявлений Маска

Tesla отчиталась о прибыли за третий квартал, которая превысила прогнозы аналитиков, хотя выручка оказалась чуть ниже ожиданий. Акции компании выросли на 12% после завершения основной сессии, пишет CNBC.

Tesla отчиталась о прибыли за третий квартал, которая превысила прогнозы аналитиков, хотя выручка оказалась чуть ниже ожиданий.
Фото: pixabay.com

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Отчет Tesla

Американский производитель электромобилей Tesla увеличил чистую прибыль в III квартале 2024 г. на 17%, следует из отчетности компании.

Чистая прибыль составила $2,17 млрд ($0,62 в расчете на акцию) после $1,85 млрд ($0,53 в расчете на акцию) за аналогичный период 2023 г. Выручка за июль — сентябрь этого года выросла на 8%.

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Поставки электромобилей компании в III квартале выросли на 6% до 462 890 единиц (в III квартале 2023 г. — 435 059 электрокаров). Больше всего было поставлено Model 3 и Model Y — 439 975 машин. Производство всех электрокаров Tesla в июле — сентябре повысилось на 9,1% и достигло 469 796.

Что говорит Илон Маск

Генеральный директор Илон Маск заявил, что, по его «наилучшим предположениям», рост продаж автомобилей в следующем году составит от 20 до 30% благодаря «снижению стоимости автомобилей» и «появлению автономности».

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что общий объем поставок в следующем году увеличится примерно на 15% и составит 2,04 миллиона автомобилей.

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Маск отметил, что со временем компания будет выпускать 2 миллиона киберкаров в год, а также предлагать поездки на своих автомобилях без водителя уже в 2025 году в Техасе и, вероятно, в Калифорнии.

Он сказал, что Tesla разработала приложение для поездок, которым некоторые сотрудники в Калифорнии смогли воспользоваться в этом году.

Напомним

По итогам II квартала этого года операционная прибыль компании сократилась на 33% г/г до $1,6 млрд, а чистая прибыль — на 45% г/г до $1,5 млрд. Выручка за II квартал в номинальном выражении стала рекордной — $25,5 млрд, но рост за год составил всего на 2,4%

Отмечалось, что в отчетном периоде производитель снизил цены, чтобы подстегнуть спрос, и увеличил расходы на проекты в области искусственного интеллекта.

24 июля акции Tesla обвалились после публикации слабого отчета за II квартал и переноса сроков презентации роботакси.

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Источник: Минфин
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