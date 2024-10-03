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3 октября 2024, 12:43 Читати українською

Акции Tesla снизились после того, как производитель электромобилей не оправдал ожиданий касательно поставок

Tesla опубликовала отчет о производстве и поставках автомобилей за третий квартал 2024 года, который закончился 30 сентября. После чего акции компании Илона Маска упали на 3,7%. Об этом сообщает CNBC.

Tesla опубликовала отчет о производстве и поставках автомобилей за третий квартал 2024 года, который закончился 30 сентября.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что хотя показатели Tesla увеличились, они все же оказались меньше прогнозов аналитиков.

В третьем квартале поставки Tesla достигли 462,890 тыс. электромобилей, а производство — 469,796 тыс. Согласно оценкам FactSet StreetAccount, аналитики ожидали, что поставки составят 463,310 тыс. авто.

По данным LSEG, эксперты в среднем ожидали поставок 469,828 тыс. автомобилей.

Независимый исследователь под ником Troy Teslike, за которым следят поклонники Tesla, предполагал, что компания отчитается о поставках 472 тыс. автомобилей в третьем квартале.

В своем последнем опросе, охватывавшем оценки 30 аналитиков, Tesla отметила, что аналитики ожидали 461 978 поставок, что могло бы свидетельствовать о превышении прогнозов.

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Поставки не имеют четкого определения в финансовых отчетах Tesla, но они являются ближайшим эквивалентом количества проданных единиц, о которых сообщает компания. Это один из наиболее пристально отслеживаемых показателей на Уолл-стрит.

За аналогичный период прошлого года Tesla сообщила о 435 059 поставках и производстве 430 488 электромобилей. В прошлом квартале компания отчиталась о 443 956 поставках и производстве 410 831 транспортного средства.

Tesla сталкивается с ужесточением конкуренции, особенно в Китае, со стороны компаний таких как BYD и Geely, а также нового поколения автопроизводителей, включая Li Auto и Nio.

Напомним

«Минфин» писал, что в августе 2024 года Tesla увеличила продажи в Китае на 37%. При этом, несмотря на обнадеживающее улучшение продаж Tesla, показатели американской компании значительно отстают от основных китайских конкурентов.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

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0
Я_ __
Я_ __
3 октября 2024, 13:31
#
Об`єктивно, Apple та Tesla умовні бульбашки, оскільки неможливо кожен рік випускати нові, і в той же час потрібні та цікаві продукти. Тому рано чи пізно, кількість користувачів Apple та Tesla буде знижуватися, що цілком раціонально, коли перестаєш помічати різницю між 14 та 15 айфонами і так далі.
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0
neverice
neverice
3 октября 2024, 13:37
#
Цікаво, аналітики очікували 463,310 авто, а реальні поставки 462,890, тобто всього на 420 штук (!) менше за очікування. Іншими словами похибка менше ніж 0,1%.
Тому, падіння акцій навряд чи пов’язано з поставками. Скоріше з відсутністю чітких планів, як продажі збільшувати швидше (а якщо точніше — відсутність нових моделей чи планів щодо зниження собівартості). Бо 10% росту за рік в сегменті електромобілів виглядають слабенько (в інших сегментах 10% росту на рік — то просто мрія).
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