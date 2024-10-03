Акции Tesla снизились после того, как производитель электромобилей не оправдал ожиданий касательно поставок

Tesla опубликовала отчет о производстве и поставках автомобилей за третий квартал 2024 года, который закончился 30 сентября. После чего акции компании Илона Маска упали на 3,7%. Об этом сообщает CNBC.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отмечается, что хотя показатели Tesla увеличились, они все же оказались меньше прогнозов аналитиков.

В третьем квартале поставки Tesla достигли 462,890 тыс. электромобилей, а производство — 469,796 тыс. Согласно оценкам FactSet StreetAccount, аналитики ожидали, что поставки составят 463,310 тыс. авто.

По данным LSEG, эксперты в среднем ожидали поставок 469,828 тыс. автомобилей.

Независимый исследователь под ником Troy Teslike, за которым следят поклонники Tesla, предполагал, что компания отчитается о поставках 472 тыс. автомобилей в третьем квартале.

В своем последнем опросе, охватывавшем оценки 30 аналитиков, Tesla отметила, что аналитики ожидали 461 978 поставок, что могло бы свидетельствовать о превышении прогнозов.

Читайте таже: Илон Маск анонсировал новую презентацию Tesla

Поставки не имеют четкого определения в финансовых отчетах Tesla, но они являются ближайшим эквивалентом количества проданных единиц, о которых сообщает компания. Это один из наиболее пристально отслеживаемых показателей на Уолл-стрит.

За аналогичный период прошлого года Tesla сообщила о 435 059 поставках и производстве 430 488 электромобилей. В прошлом квартале компания отчиталась о 443 956 поставках и производстве 410 831 транспортного средства.

Tesla сталкивается с ужесточением конкуренции, особенно в Китае, со стороны компаний таких как BYD и Geely, а также нового поколения автопроизводителей, включая Li Auto и Nio.

Напомним

«Минфин» писал, что в августе 2024 года Tesla увеличила продажи в Китае на 37%. При этом, несмотря на обнадеживающее улучшение продаж Tesla, показатели американской компании значительно отстают от основных китайских конкурентов.