Tesla опубликовала отчет о производстве и поставках автомобилей за третий квартал 2024 года, который закончился 30 сентября. После чего акции компании Илона Маска упали на 3,7%. Об этом сообщает CNBC.
Акции Tesla снизились после того, как производитель электромобилей не оправдал ожиданий касательно поставок
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Отмечается, что хотя показатели Tesla увеличились, они все же оказались меньше прогнозов аналитиков.
В третьем квартале поставки Tesla достигли 462,890 тыс. электромобилей, а производство — 469,796 тыс. Согласно оценкам FactSet StreetAccount, аналитики ожидали, что поставки составят 463,310 тыс. авто.
По данным LSEG, эксперты в среднем ожидали поставок 469,828 тыс. автомобилей.
Независимый исследователь под ником Troy Teslike, за которым следят поклонники Tesla, предполагал, что компания отчитается о поставках 472 тыс. автомобилей в третьем квартале.
В своем последнем опросе, охватывавшем оценки 30 аналитиков, Tesla отметила, что аналитики ожидали 461 978 поставок, что могло бы свидетельствовать о превышении прогнозов.
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Поставки не имеют четкого определения в финансовых отчетах Tesla, но они являются ближайшим эквивалентом количества проданных единиц, о которых сообщает компания. Это один из наиболее пристально отслеживаемых показателей на Уолл-стрит.
За аналогичный период прошлого года Tesla сообщила о 435 059 поставках и производстве 430 488 электромобилей. В прошлом квартале компания отчиталась о 443 956 поставках и производстве 410 831 транспортного средства.
Tesla сталкивается с ужесточением конкуренции, особенно в Китае, со стороны компаний таких как BYD и Geely, а также нового поколения автопроизводителей, включая Li Auto и Nio.
Напомним
«Минфин» писал, что в августе 2024 года Tesla увеличила продажи в Китае на 37%. При этом, несмотря на обнадеживающее улучшение продаж Tesla, показатели американской компании значительно отстают от основных китайских конкурентов.
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Тому, падіння акцій навряд чи пов’язано з поставками. Скоріше з відсутністю чітких планів, як продажі збільшувати швидше (а якщо точніше — відсутність нових моделей чи планів щодо зниження собівартості). Бо 10% росту за рік в сегменті електромобілів виглядають слабенько (в інших сегментах 10% росту на рік — то просто мрія).